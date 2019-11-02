В Беларуси создается еще один холдинг

Источник материала: Tut.by

Госпакеты акций пяти предприятий, занимающихся строительством электрических сетей, будут переданы на безвозмездной основе в ведение «Белэнергостроя». Это закреплено постановлением правительства № 733 от 30 октября 2019 года.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Согласно документу, в ведение «Белэнергостроя» передаются находящиеся в республиканской собственности 98,3% акций ОАО «Западэлектросетьстрой», 98,9% ОАО «Белэлектромонтажналадка», 98,7% ОАО «Белэнергозащита», 86,1% ОАО «Белэнергосвязь» и 77,6% ОАО «Белсельэлектросетьстрой». Ценные бумаги должны быть переданы до конца этого года.

Консолидация госпакетов проводится в целях создания «Белэнергострой холдинга».

Кампания по созданию холдингов стартовала в Беларуси 2010 году. Было подготовлено соответствующее законодательство. По мнению инициаторов проекта, холдинги позволяют оптимизировать бизнес-процессы (например, снизить стоимость закупок и налоговую нагрузку), внедрять единую товаропроводящую сеть, расширять рынки сбыта.

По данным Минэкономики на август 2018 года, в Беларуси создано 115 холдингов. Последние годы разговоры о большой пользе холдингов приутихли.