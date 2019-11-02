В Минске стартует шествие в Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды»

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня пройдет традиционное шествие и митинг в место массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды». Мероприятие согласовано с городскими властями.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Организатор мероприятия — КХП-БНФ. Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие начнется в 12.00.

11.46 Возле завода «Луч» собираются участники шествия с БЧБ-флагами и плакатами. Среди них — политики Виталий Римашевский, Алексей Янукевич, Алесь Чехольский, Денис Урбанович. За ними наблюдают сотрудники милиции в штатском, на подъезде к бульвару Толбухина дежурят автозаки.