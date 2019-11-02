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В Минске стартует шествие в Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды»
03.11.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня пройдет традиционное шествие и митинг в место массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды». Мероприятие согласовано с городскими властями.
Организатор мероприятия — КХП-БНФ. Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие начнется в 12.00.
11.46 Возле завода «Луч» собираются участники шествия с БЧБ-флагами и плакатами. Среди них — политики Виталий Римашевский, Алексей Янукевич, Алесь Чехольский, Денис Урбанович. За ними наблюдают сотрудники милиции в штатском, на подъезде к бульвару Толбухина дежурят автозаки.
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Организатор мероприятия - КХП-БНФ. Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие...
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