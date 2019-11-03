«А чего бояться? Вообще хорошо живем». Репортаж о жизни простых людей у подножия Белорусской АЭС

Вячеслав из д. Авены: «Живем отлично, работаем, автолавка приезжает»

— Как Вам тут живется? — спрашиваю у одного из местных жителей.

— Вообще хорошо живем, — оптимистично обнадеживает Вячеслав. — Тут рядом в Шульниках одни пенсионеры остались, вот и мы с женой по соседству с ними живем.

Деревня у нас хорошая. Вот только год воды не было никакой. В деревне всего один колодец, и когда приехал сельсовет и почистили колодец, то сказали, что сделали воду. Но воды все равно не было. Потом жена написала письмо в газету, и воду сделали на самом деле. А то возили воду на тачке из соседней деревни.

— Со строительством АЭС что-то изменилось в лучшую сторону?

— Конечно, изменилось. Вот траву обкосили по кругу. И здесь траву обкосили и землю пропахали, — обводит рукой деревню Вячеслав. — Мы с женой работаем на ферме: я животноводом, а она дояркой. Работаем с 6 утра до 6 вечера. Жена через день, а я «два через два». Хозяйство на ферме большое, 700-800 «голов». А у меня дома из хозяйства кот, собака и мыши. Свиней нам держать нельзя, потому что мы расположены в радиусе 5 километров от свинофермы. Приезжают, сараи смотрят — проверяют. Получается, живем как в городе.

— Не боитесь соседства с АЭС?

— А чего бояться? Я на атомном крейсере служил в свое время, и ничего — жив, 50 лет уже. И дочка есть, — объясняет Вячеслав. — Люди же на этой станции работают. Во Франции сколько атомных? Пять? И живут же люди.