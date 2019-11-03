Смогут ли власти таргетировать инфляцию после выборов?

Источник материала: Tut.by

Национальный банк заявил, что к 2021 году планирует перейти на новый монетарный режим управления инфляцией. При этом регулятор сделал важную оговорку, от которой зависит не только монетарный режим, но и независимость Нацбанка.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По следам развитых стран

Переход на новый режим управления инфляцией Нацбанк анонсировал на прошлой неделе в ходе международного форума, посвященного повышению доверия к белорусскому рублю.

Напомним, в 2015 году, чтобы снизить инфляцию до однозначных величин, Нацбанк перешел на режим монетарного таргетирования. Его суть сводится к тому, что регулятор пытается достичь запланированных целей по инфляции, управляя денежной массой.

Благодаря этому монетарному режиму Нацбанку удалось снизить инфляцию до однозначных величин. Однако этого центральному банку мало.

В 2021 году регулятор планирует перейти на более продвинутый монетарный режим — режим таргетирования инфляции, который подразумевает, что цель по инфляции достигается за счет управления инфляционными ожиданиями.

«Инфляционное таргетирование является наиболее адаптивным режимом денежно-кредитной политики, доказавшим свою эффективность в обеспечении низкой и предсказуемой инфляции как в развитых, так и в развивающихся странах на протяжении более чем 25 лет», — заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на международном форуме.

К слову, соседи Беларуси уже довольно давно используют режим таргетирования инфляции: Польша — около 20 лет, Россия — с 2014 года.

«Если будет принято соответствующее законодательство, режим таргетирования инфляции у нас может начать функционировать с 2021 года», — сказал журналистам председатель правления Павел Каллаур.

О каком законодательстве идет речь?

Уже довольно давно подготовлены изменения в Банковский кодекс, которые предполагают довольно существенные изменения, повышающие как независимость, так и ответственность Нацбанка. В частности, планируется прописать норму, что в случае невыполнения среднесрочной цели по инфляции (на протяжении трех лет) руководство Нацбанка может быть отправлено в отставку.

А чтобы у регулятора была возможность выполнить цель по инфляции, Нацбанк просит себе больше полномочий. В частности, центральный банк предлагает предоставить ему право обнародовать прогноз изменения основных экономических индикаторов и тем самым влиять на ожидания предприятий и населения.

Сейчас у Нацбанка таких полномочий нет. В стране утверждается официальный прогноз социально-экономического развития, а фактически — план, который необходимо выполнить правительству. И ни один орган госуправления пока не имеет полномочий ставить под сомнение достижимость этого официального прогноза, хотя сбывается он крайне редко.

Какие еще полномочия может получить Нацбанк?

Сейчас Основные направления денежно-кредитной политики утверждаются главой государства, а Нацбанк планирует изменить содержание этого документа и просит полномочий, чтобы принимать ОНДКП самостоятельно. Сейчас регулятору приходится согласовывать этот документ с другими госорганами.

Станет ли белорусский Нацбанк похож на польский?

Тема внедрения в Беларуси режима таргетирования инфляции поднималась на прошлой неделе не только на упомянутом форуме, который организовал Нацбанк, но и в ходе «Кастрычнiцкага эканамічнага форума».

«Ключевым фактором успешного внедрения режима таргетирования инфляции у нас стало то, что у Нацбанка была независимость. В 1997-м была принята новая Конституция Польши, которая закрепила полную автономию нашего центрального банка», — заявил на форуме советник президента Национального банка Польши Анджей Рачко.

Белорусский Нацбанк такой независимости не имеет, но может ее получить, если будут приняты перечисленные выше изменения в Банковский кодекс, считают эксперты.

«С учетом того, что финансовая стабильность стала для страны крайне важна, странно отказывать Нацбанку в предоставлении дополнительных полномочий, необходимых для ее обеспечения», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Другие эксперты также считают, что вероятность предоставления Нацбанку дополнительных полномочий и последующего перехода на режим таргетирования инфляции высока.

«Денежные власти идут к этому уже несколько лет, подготовлены нормативные акты, поэтому, наверное, определенный консенсус на государственном уровне по данному вопросу достигнут», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Дмитрий Крук.

Тем не менее, последние месяцы показали, что помыслы административно, во что бы то ни стало обеспечить сиюминутный экономический рост в кабинетах власти возникают .

«Переход на режим таргетирования инфляция и повышение степени независимости Нацбанка будут свидетельствовать о том, что финансовая стабильность для властей все же важнее, чем сиюминутный экономический рост», — считает Крук.

Кстати, весьма символично, что после долгих дискуссий на официальном уровне на прошлой неделе был утвержден правительственный прогноз роста ВВП на будущий год, а не тот, о котором говорили сторонники стимулирования экономики.

Экономисты полагают, что отказ от курса по обеспечению финансовой стабильности чреват крайне негативными последствиями для страны.

«Беларусь три четверти платежей по госдолгу сейчас рефинансирует. Источники рефинансирования долга, учитывая сложные отношения с восточным соседом, у нас в основном нероссийские . В случае разворота монетарной политики мы рискуем получить значимое удорожание стоимости финансовых ресурсов», — подчеркивает Чубрик.

В таких условиях, продолжил он, крайне важно продолжать нынешнюю денежно-кредитную политику, которая позволяет обеспечивать финансовую стабильность.

Похоже, власти это понимают, и после выборов, наверное, Нацбанк получит высокую автономию, которая позволит ему перейти на режим таргетирования инфляции.