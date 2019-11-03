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Дешевые дачные участки под Минском никому не нужны – результаты торгов

04.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

1 ноября состоялся очередной аукцион по продаже участков в садовых товариществах под Минском. Результаты скромные – несмотря на низкие стартовые цены, из 24 лотов, выставленных на аукцион, торги прошли лишь по одному земельному наделу.

Дешевые дачные участки под Минском никому не нужны – результаты торгов

На аукцион было подано всего 2 заявления, оба – на участок №19 в садовом товариществе «Надежда-Щербины» (Лот №4). В ходе торгов цена земельного надела площадью 7 соток выросла больше, чем в 1,5 раза, достигнув 4960 рублей (или $2164). Кроме того, победитель торгов обязуется выплатить затраты на инженерную инфраструктуру — 5 БВ и $104 по курсу Нацбанка.


Дешевые дачные участки под Минском никому не нужны – результаты торгов

Дешевые дачные участки под Минском никому не нужны – результаты торгов

Дешевые дачные участки под Минском никому не нужны – результаты торгов

Дешевые дачные участки под Минском никому не нужны – результаты торгов

Отметим, что садовое товарищество «Надежда-Щербины» находится в 24 километрах от МКАД в молодечненском направлении. На аукционе 1 ноября здесь разыгрывалось 2 лота, однако успех возымел только один участок. На другие лоты также не было заявок.

Подробный обзор по участкам, которые можно было купить до $ 3 тыс., смотрите здесь.

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На аукцион выставили 10 участков с недостроями, один из них подешевел в 2 раза

 
Теги: Минск
 
 
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1 ноября состоялся очередной аукцион по продаже участков в садовых товариществах под Минском. Результаты скромные – несмотря на низкие стартовые цены, из 24 лотов,...
 
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