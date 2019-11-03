В 15 км от белорусской границы в Литве начались военные маневры НАТО

Источник материала: Tut.by

Масштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 — II («Железный волк — 2019 — II») с участием около 4 тысяч военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса и более 1 тысячи единиц боевой техники начались в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии, пишет ТАСС.



Фото: пресс-служба Минобороны Литвы

«Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач», — отмечается в сообщении.

Учения начались в 15 км от белорусской границы на полигоне Пабраде. Начавшаяся тренировка является второй частью крупнейших для Литвы в текущем году маневров. В июне состоялись учения Gelezinis Vilkas 2019 — I («Железный волк — 2019 — I»), в которых было задействовано аналогичное число личного состава и техники.

В маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Что происходит

Напомним, весной следующего года в Литве пройдут крупномасштабные учения НАТО «Атлантическая решимость». До их старта еще полгода, но тяжелая бронетехника: американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» — уже прибыли на полигон Пабраде, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью.

Также в октябре в Литву прибудет батальон сухопутных войск США, в составе которого более 500 военнослужащих. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примут участие 40 тысяч человек.

Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере с западной стороны».

Но президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон.

Как заявил после совещания у президента министр обороны Беларуси Андрей Равков, наша страна предпримет в этой связи ряд ответных мер.

По словам министра, будет усилена государственная граница, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Также предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, что, по его словам, «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

«Я уверен, что эти меры, которые будут проводиться, абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории, и они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — констатировал Андрей Равков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что у Беларуси нет причин для беспокойства в связи с учениями НАТО в Литве в непосредственной близости от белорусской границы.

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур на прошлой неделе встретилась с секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, чтобы обсудить развертывание дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси. Мур подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы — 2020», о составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.