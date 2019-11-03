Проект республиканского бюджета на 2020 год: сколько планируют пустить на зарплаты

На зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей.

Такие положения содержит проект республиканского бюджета, поступивший на рассмотрение в парламент, сообщается на сайте палаты представителей национального собрания Беларуси.

Согласно документу, базовый сценарий развития экономики составит объем средств в 15 млрд рублей. При таком сценарии зарплата бюджетных работников должна быть на уровне 80% к зарплате по экономике в целом.

Расходы на оплату труда в структуре консолидированного бюджета составят более чем третью часть от общего объема.

На рассмотрение направлен еще один документ – проект бюджета фонда социальной защиты. Чтобы удержать размер пенсионных выплат на уровне не ниже 40% от средней зарплаты, планируется внести в расходную часть бюджета дополнительные средства.

В целом в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций планируется направить около Br2 млрд.

Планируется увеличение выплат адресных субсидий белорусам по кредитам почти в 2 раза и повышение объема целевых субвенций на строительство инженерно-транспортных объектов в жилой застройке – а 3,5 раза.

Бюджетная политика предусматривает создание равных условий для жизни в регионах Беларуси. Средства на поддержку областей, направленные из республиканского в местные бюджеты, будут увеличены почти на треть и составят около 5,3 млрд рублей.

В числе других пунктов – создание равных условий для жизни в регионах Беларуси (на это пойдет 5,3 млрд рублей), дальнейшее финансирование семейного капитала (около Br350 млн). В 2020 году планируется увеличение расходов на социальную сферу не менее чем на 11%.

Проект республиканского бюджета на 2020 год и проект бюджета фонда социальной защиты населения готовятся к первому чтению