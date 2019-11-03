ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект республиканского бюджета на 2020 год: сколько планируют пустить на зарплаты

04.11.2019 12:26 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей.

Такие положения содержит проект республиканского бюджета, поступивший на рассмотрение в парламент, сообщается на сайте палаты представителей национального собрания Беларуси.

Согласно документу, базовый сценарий развития экономики составит объем средств в 15 млрд рублей. При таком сценарии зарплата бюджетных работников должна быть на уровне 80% к зарплате по экономике в целом.

Расходы на оплату труда в структуре консолидированного бюджета составят более чем третью часть от общего объема.

На рассмотрение направлен еще один документ – проект бюджета фонда социальной защиты. Чтобы удержать размер пенсионных выплат на уровне не ниже 40% от средней зарплаты, планируется внести в расходную часть бюджета дополнительные средства.

В целом в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций планируется направить около Br2 млрд.

Планируется увеличение выплат адресных субсидий белорусам по кредитам почти в 2 раза и повышение объема целевых субвенций на строительство инженерно-транспортных объектов в жилой застройке – а 3,5 раза.

Бюджетная политика предусматривает создание равных условий для жизни в регионах Беларуси. Средства на поддержку областей, направленные из республиканского в местные бюджеты, будут увеличены почти на треть и составят около 5,3 млрд рублей.

В числе других пунктов – создание равных условий для жизни в регионах Беларуси (на это пойдет 5,3 млрд рублей), дальнейшее финансирование семейного капитала (около Br350 млн). В 2020 году планируется увеличение расходов на социальную сферу не менее чем на 11%.

Проект республиканского бюджета на 2020 год и проект бюджета фонда социальной защиты населения готовятся к первому чтению

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В 15 км от белорусской границы в Литве начались военные маневры НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • осенняя спортивная обувь вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика