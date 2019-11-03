Последние штрихи полевых работ

Источник материала: Ивьевский край

Завершить уборку и большинство осенних работ необходимо до 7 ноября. Данную задачу поставил 29 октября Глава государства во время совещания по уборочной кампании 2019 года.

Уборочная не заканчивается с уборкой зерновых в конце августа. Остается огромный массив кукурузы на силос и, особенно, на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища, доставить потребителю или обеспечить качественное хранение. Плюс к этому надо посеять озимые.

Вспашку под зябь Президент назвал "самым узким" местом, обратил внимание на необходимость сохранения урожая картофеля и овощей. Все должно быть свезено с полей, труд людей не растрачен впустую.

Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами в 2019 году получено более миллиона тонн картофеля. Общий сбор с учетом личных подсобных хозяйств достиг шести миллионов-это больше уровня 2018 года.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в районе осталось убрать 6% площадей сахарной свеклы, убрано 937 из 1000 га. Валовой сбор сахарной свеклы составил 37050 тонн при урожайности 395 ц/га.

Завершена уборка кукурузы. На зерно убрано 109% (435 га), валовой сбор составил 4287 тонн при урожайности 99 ц/га. На силос валовой сбор составил 123358 тонн при урожайности 339 ц/га.

Убрано 105 га плодов, собрано 1212 тонн яблок, реализовано 734 тонны.

Зяблевая обработка почвы проведена на 25% площадей, химпрополка озимых зерновых осуществлена на 3240 га.

Заготовлено 97% силоса, 111411 тонн.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.