Около 90% всех акций в Беларуси принадлежат государству

Источник материала: Tut.by

Собственником около 90% акций выступает государство, сообщил директор департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский, выступая 4 ноября на семинаре о рынке ценных бумаг, который организовала Белорусская валютно-фондовая биржа в Минске.

Красинский отметил, что рынок облигаций довольно активно развивается.

«На рынке ценных бумаг 273 эмитента облигаций, общий объем эмиссии превышает 32 млрд рублей, без учета облигаций Нацбанка и Минфина — более 20 млрд рублей. Общий объем операций облигаций на рынке облигаций составил 23 млрд рублей», — сказал он.

Динамика рынка облигаций внушает оптимизм, добавил чиновник, а вот ситуация на рынке акций «несколько печальнее». Представитель Минфина констатировал, что в стране более четырех тысяч акционерных обществ, однако объем операций на рынке акций исчисляется всего в сотнях миллионов рублей.

«Общий объем операций с акциями на всех сегментах рынка акций составил 294 млн рублей, а сделок купли-продажи и того меньше — 31 млн рублей», — уточнил Красинский.

Низкую активность на рынке акций представитель Минфина объяснил тем, что доминирующим собственником акций является государство. «У нас есть один акционер, у которого сконцентрировано порядка 90% всех акций, находящихся в обращении. На фоне этого ожидать, что объем торгов на рынке акций будет значительным, не приходится», — сказал Красинский.

По его словам, одним из основных барьеров на пути развития рынка акций является то, что исполкомы обладают преимущественным правом приобретения акций ряда акционерных обществ.

«В действительности эта проблема длительное время существует, мы всячески инициируем решение данного вопроса, но по-прежнему подобное право остается. Рассчитывать на активное приобретение акций иностранными инвесторами при сохранении такого права слишком оптимистично», — сказал Красинский.

Он добавил, что Минфин будет всячески настаивать на отмене преимущественного права исполкомов на приобретение акций.

В 2011 году в Беларуси был отменен мораторий на обращение акций, приобретенных населением в ходе льготной приватизации, однако исполкомы во многих случаях получили преимущественное право приобретения таких ценных бумаг. По словам экспертов, существование этого права исполкомов снижает интерес потенциальных инвесторов к приобретению таких ценных бумаг.

«Когда инвесторам, которые интересуются предприятием, сообщаешь, что преимущественное право приобретения акций миноритариев принадлежит государству, это сразу всех настораживает», — отметил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.