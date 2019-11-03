"Этот бизнес не стал убыточным". Усадьба «Кони-Пони» выставлена на продажу за $500 тысяч

При этом, по словам Александра, решение о продаже никак не повлияло на положение дел в усадьбе. Здесь все еще можно забронировать гостевой домик или арендовать беседки для проведения мероприятий.

— Покупать собственный дом с 10 гостевыми домиками — вряд ли это кому-то нужно. Поэтому я уверен, что этот малый бизнес будет продолжаться. Может быть, станет даже лучше: новый взгляд, новые инвестиции. Пока я планирую, что следующий сезон будем работать. Сейчас все идет своим чередом: принимаем заказы на корпоративы и свадьбы на следующий год, — пояснил Александр. — Новость о продаже можно назвать скорее «протоколом о намерениях», потому что я понимаю, что быстро усадьба не продастся. Особенно, если учитывать ситуацию на рынке недвижимости. Шансов того, что завтра состоится сделка, немного. Продавать за «три копейки» я не собираюсь, а за реальную цену — понимаю, что это будет не быстро.

— То есть бизнес не стал убыточным?

— Нет, конечно. Мы, наоборот, стараемся его как-то сдерживать. Например, мы практически не работаем с «одиночками», а только с группами людей. Но, если будущий собственник захочет, чтобы, например, в будние дни отдыхали семьи или одинокие люди, это только увеличит доход, — уверен Александр.