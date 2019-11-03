|
"Этот бизнес не стал убыточным". Усадьба «Кони-Пони» выставлена на продажу за $500 тысяч
04.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Оформить загородный дом под агроусадьбу и принимать гостей по выходным довольно просто. Гораздо сложнее создать уникальный объект сферы туризма, место, куда хочется возвращаться. Агроусадьба «Кони-Пони» в Воложинском районе как раз из второй категории. Мы побывали там в мае, и
С Александром мы познакомились этой весной. Тогда мы делали репортаж об интересных и необычных агроусадьбах под Минском, заехав в том числе и в Воложинский район. Именно там расположилась агроусадьба «Кони Пони», основной «фишкой» которой стал бесплатный контактный зоопарк. Новость о том, что уже
— Да, усадьба продается. Она выставлена на продажу за $500 тысяч в эквиваленте. Сюда входит дом, баня, гостевые дома, ангар, хозпостройки, беседки. Вся территория участка небольшая — всего 25 соток. Если покупатель захочет приобрести что-то больше — будем обсуждать уже на месте, — рассказал владелец усадьбы «Кони Пони» Александр. — Что будет с животными, пока неясно. Пока нет конкретных покупателей, ничего более точно по поводу контактного зоопарка сказать не могу.
При этом, по словам Александра, решение о продаже никак не повлияло на положение дел в усадьбе. Здесь все еще можно забронировать гостевой домик или арендовать беседки для проведения мероприятий.
— Покупать собственный дом с 10 гостевыми домиками — вряд ли это кому-то нужно. Поэтому я уверен, что этот малый бизнес будет продолжаться. Может быть, станет даже лучше: новый взгляд, новые инвестиции. Пока я планирую, что следующий сезон будем работать. Сейчас все идет своим чередом: принимаем заказы на корпоративы и свадьбы на следующий год, — пояснил Александр. — Новость о продаже можно назвать скорее «протоколом о намерениях», потому что я понимаю, что быстро усадьба не продастся. Особенно, если учитывать ситуацию на рынке недвижимости. Шансов того, что завтра состоится сделка, немного. Продавать за «три копейки» я не собираюсь, а за реальную цену — понимаю, что это будет не быстро.
— То есть бизнес не стал убыточным?
— Нет, конечно. Мы, наоборот, стараемся его как-то сдерживать. Например, мы практически не работаем с «одиночками», а только с группами людей. Но, если будущий собственник захочет, чтобы, например, в будние дни отдыхали семьи или одинокие люди, это только увеличит доход, — уверен Александр.
Напомним, в импровизированном контактном зоопарке действительно много самых различных животных. Здесь есть ламы, альпаки, пони 4 пород, лошади, овцы с ягнятами, козы с козлятами, вьетнамские свиньи с поросятами, карликовые ослики и кролики. Из птиц можно увидеть павлинов, гусей нескольких видов, уток, кур и петухов, африканских страусов, индюков, тесарок, холмогоров и многих других. Все животные практически ручные, довольно упитанны и, как принято говорить, досмотренные. Весной на резонный вопрос журналиста: «Используете ли вы, например, гусей или уток для приготовления праздничных блюд для гостей?» — хозяин усадьбы уверенно ответил: «Нет. Своих не едим. Все животные, представленные в контактном зоопарке, живут долгую и счастливую жизнь, после чего умирают своей смертью». Отчасти именно поэтому в зоопарке нет хищников — только травоядные животные и птицы.
Читайте также:
«Я предлагаю не дом, а стиль жизни». В 30 км от Минска за $ 230 тысяч продается необычный коттедж
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оформить загородный дом под агроусадьбу и принимать гостей по выходным довольно просто. Гораздо сложнее создать уникальный объект сферы туризма, место, куда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)