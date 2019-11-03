Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 октября - 4 ноября 2019 года

Источник материала: realt.by

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают расти высокими темпами. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1381 $/м 2 . Если квартиры продолжат дорожать такими темпами, то ещё до конца текущего года индекс достигнет круглой отметки в 1400 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1316 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 ноября следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 11,7%.

Количество выставленных на продажу квартир сократилось за неделю на 0,8%. Быстрее всего из базы предложения вымывались 4-комнатные квартиры, которых стало меньше на 3,2%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 4 ноября выглядит следующим образом:

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+1,1%), остальные приросли в цене на 0,1-0,4%. По итогам последнего месяца сильнее всего подорожали квартиры с тремя комнатами (+1,3%).

В Первомайском, Московском и Партизанском районах цены на квартиры снижались, причем в последнем отрицательная динамика наблюдается уже более месяца. В остальных районах цены на квартиры растут, максимальные темпы зафиксированы в Центральном и Ленинском районах (+0,6%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 798 $/м2 (+0,5%), Витебск – 608 $/м2 (-0,6%), Гомель – 617 $/м2 (без изменений), Гродно – 725 $/м2 (+0,1%), Могилев – 632 $/м2 (без изменений).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,6% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1714 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 1,2% и составляет 1111 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.