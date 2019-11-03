|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 октября - 4 ноября 2019 года
04.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают расти высокими темпами. За последние 7 дней
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1316 $/м2.
Количество выставленных на продажу квартир сократилось за неделю на 0,8%. Быстрее всего из базы предложения вымывались 4-комнатные квартиры, которых стало меньше на 3,2%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 ноября следующим образом:
Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+1,1%), остальные приросли в цене на 0,1-0,4%. По итогам последнего месяца сильнее всего подорожали квартиры с тремя комнатами (+1,3%).
Изменение цен в районах Минска на 4 ноября выглядит следующим образом:
В Первомайском, Московском и Партизанском районах цены на квартиры снижались, причем в последнем отрицательная динамика наблюдается уже более месяца. В остальных районах цены на квартиры растут, максимальные темпы зафиксированы в Центральном и Ленинском районах (+0,6%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 798 $/м2 (+0,5%), Витебск – 608 $/м2 (-0,6%), Гомель – 617 $/м2 (без изменений), Гродно – 725 $/м2 (+0,1%), Могилев – 632 $/м2 (без изменений).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,6% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1714 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 1,2% и составляет 1111 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 28 октября по 4 ноября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)