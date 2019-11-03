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Задержанного у ресторана «Поедем поедим» активиста оштрафовали на 1,6 тысячи рублей
04.11.2019 16:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Минского района оштрафовал задержанного накануне у ресторана «Поедем поедим» главу «Молодого фронта» Дениса Урбановича на 65 базовых величин. Об этом в Facebook сообщил активист Анатолий Наумович.
Напомним, в воскресенье у ресторана «Поедем поедим» милиция
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Как сообщал telegram-канал
Политик Павел Северинец у себя в Facebook сообщил, что Дениса Урбановича после избиения в Куропатах отвезли в больницу. Там ему наложили на шею «шину» и отпустили.
— Але ля дзьвераў яго чакалі бараўлянскія (сотрудники Боровлянского отдела милиции Минского РУВД, — Прим.TUT.BY). Са шпіталя забралі на міліцэйскай машыне, паклалі на падлогу на расьцяжцы. Трымалі ў райаддзеле да трох начы, — написал Северинец.
Из райотдела милиции Урбановича привезли в суд, где его осудили по двумя статья — 17.1 и 23.4 — за «мелкое хулиганство» и «неподчинение милиции». Он получил штраф 65 базовых величин — 1657 рублей.
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