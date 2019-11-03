Задержанного у ресторана «Поедем поедим» активиста оштрафовали на 1,6 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Суд Минского района оштрафовал задержанного накануне у ресторана «Поедем поедим» главу «Молодого фронта» Дениса Урбановича на 65 базовых величин. Об этом в Facebook сообщил активист Анатолий Наумович.



Фото Дмитрия Казакевича

Напомним, в воскресенье у ресторана «Поедем поедим» милиция задержала шестерых активистов, пикетирующих заведение.

Как сообщали Naviny.by , у активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана. В результате прибывшая милиция задержала Казакевича и еще пятерых активистов. В отделение милиции в Боровлянах были доставлены Казакевич, а также Валерий Рябцев, Денис и Максим Урбановичи, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.

Как сообщал telegram-канал «Абарона Курапатаў» , задержанные были избиты сотрудниками милиции.

Политик Павел Северинец у себя в Facebook сообщил, что Дениса Урбановича после избиения в Куропатах отвезли в больницу. Там ему наложили на шею «шину» и отпустили.

— Але ля дзьвераў яго чакалі бараўлянскія (сотрудники Боровлянского отдела милиции Минского РУВД, — Прим.TUT.BY). Са шпіталя забралі на міліцэйскай машыне, паклалі на падлогу на расьцяжцы. Трымалі ў райаддзеле да трох начы, — написал Северинец.

Из райотдела милиции Урбановича привезли в суд, где его осудили по двумя статья — 17.1 и 23.4 — за «мелкое хулиганство» и «неподчинение милиции». Он получил штраф 65 базовых величин — 1657 рублей.