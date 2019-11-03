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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплаты бюджетников в будущем году вырастут на 10-11 % Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Сегодня главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов. Бюджет готовят к чтению в Овальном...

Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Сегодня главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов. Бюджет готовят к чтению в Овальном зале. В основе документа базовый сценарий развития экономики. Ее рост запланирован в 1,9 %, инфляция - не выше 5. Уровень ставки рефинансирования останется прежним. Бюджет усилил социальную направленность. Среди прочих мер развитие программы семейного капитала. Уже завтра пройдет так называемое нулевое чтение, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.