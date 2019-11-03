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Зарплаты бюджетников в будущем году вырастут на 10-11 %

04.11.2019 17:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Сегодня главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов. Бюджет готовят к чтению в Овальном зале. В основе документа базовый сценарий развития экономики. Ее рост запланирован в 1,9 %, инфляция - не выше 5. Уровень ставки рефинансирования останется прежним. Бюджет усилил социальную направленность. Среди прочих мер развитие программы семейного капитала. Уже завтра пройдет так называемое нулевое чтение, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.
 
 
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Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Сегодня главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов. Бюджет готовят к чтению в Овальном...
 
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