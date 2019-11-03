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Рост ВВП Беларуси по итогам года ожидается на уровне 2,9%

04.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Рост ВВП Беларуси по итогам года ожидается на уровне 2,9%

Рост ВВП Беларуси по итогам 2019 года ожидается на уровне 2,9%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

«По итогам 2019 года прогнозируется прирост объемов реального ВВП на 2,9% к уровню предыдущего года», — отмечается в документе.

Исходя из уточненных на 2019 год Министерством экономики макроэкономических параметров, проведена оценка исполнения бюджета. При сохранении благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и среднегодовой цены на нефть на уровне $65 за баррель доходы республиканского бюджета увеличатся на Br0,7 млрд, которые в соответствии с законом о республиканском бюджете будут направлены в резервный фонд Президента.

В целом республиканский бюджет по расходам будет исполнен в пределах утвержденных законом о бюджете на 2019 год объемов.

https://www.belta.by/

 
 
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Рост ВВП Беларуси по итогам 2019 года ожидается на уровне 2,9%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на...
 
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