ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5%

04.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5%

Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

«В 2020 году предусматривается индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам, на прогнозную инфляцию — 5%», — отмечается в документе.

Планируется также увеличение ставок акцизов в рамках их гармонизации в ЕАЭС (на крепкие алкогольные напитки — на 6%; на табачные изделия — на 15% на все ценовые группы).

Доходная база бюджета на 2020 год будет рассчитана в условиях нарастания негативного влияния налогового маневра, реализуемого Российской Федерацией, а также под влиянием других факторов, в том числе внешних. Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2020 год учитывают потери по сравнению с текущим годом доходов от реализации налогового маневра, отмены ограничения по принятию к вычету «входного» НДС в части импорта потребительских товаров, снижения с 2,5 до 2 раз предельного размера повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам имущественных налогов, устанавливаемых местными Советами депутатов, снижения кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зоны.

Общие потери бюджета по сравнению с 2019 годом в результате влияния комплекса факторов оцениваются в сумме Br1,9 млрд. Частично (в объеме примерно Br340 млн) выпадающие доходы будут компенсированы за счет уже реализованных в текущем году мер бюджетной консолидации.

Базовый сценарий прогнозных параметров предусматривает сохранение текущей экономической политики, поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой устойчивости в стране, рост заработной платы, основанный на росте производительности труда. Базовый сценарий предполагает в 2020 году рост ВВП на уровне 101,9% (в 2021 году — 101,4%, в 2022 году — 102,1%), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару — 2,2447,11, среднегодовую цену на нефть марки Urals — $60 за баррель. Ожидается, что объем импорта нефти из Российской Федерации для переработки сохранится на уровне 18 млн т. Инфляция в 2020 году не должна превысить 5%, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9,5%.

«Формирование проекта бюджета на 2020 год на основе базового сценария экономического развития позволит гарантированно исполнить обязательства по погашению государственного долга, своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование принятых бюджетных обязательств», — отметили в Минфине.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Совладельцем масштабного проекта в китайско-белорусском парке оказался экс-министр энергетики России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика