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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в парламенте пройдет нулевое чтение бюджета Бюджет будущего года служит первым делом целям социальной политики, как отметили вчера в профильной комиссии парламента. Депутаты предварительно согласовали все...

Бюджет будущего года служит первым делом целям социальной политики, как отметили вчера в профильной комиссии парламента. Депутаты предварительно согласовали все статьи бюджета перед направлением его в Овальный зал. Социальная направленность главного финансового документа усилена: увеличены расходы на финансирование здравоохранения, образования, социальной сферы. Заложен рост зарплат бюджетников - не менее 10 процентов. Предусмотрены новые меры поддержки многодетных семей. В частности, средства семейного капитала можно будет использовать досрочно.