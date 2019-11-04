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Сегодня в парламенте пройдет нулевое чтение бюджета

05.11.2019 07:13 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Бюджет будущего года служит первым делом целям социальной политики, как отметили вчера в профильной комиссии парламента. Депутаты предварительно согласовали все статьи бюджета перед направлением его в Овальный зал. Социальная направленность главного финансового документа усилена: увеличены расходы на финансирование здравоохранения, образования, социальной сферы. Заложен рост зарплат бюджетников - не менее 10 процентов. Предусмотрены новые меры поддержки многодетных семей. В частности, средства семейного капитала можно будет использовать досрочно.
 
 
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Бюджет будущего года служит первым делом целям социальной политики, как отметили вчера в профильной комиссии парламента. Депутаты предварительно согласовали все...
 
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