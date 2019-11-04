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В 2020 году правительство ожидает роста всех важнейших экономических показателей
05.11.2019 10:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Утверждены параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год: накануне президент подписал указы, согласно которым в стране определены ключевые показатели эффективности работы правительства на будущий год.
Как уже
Что касается других важнейших показателей, то от них правительство в будущем году ожидает роста. Согласно подписанным президентом указам № 401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и № 402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год» определены следующие ключевые показатели эффективности работы правительства на 2020 год:
Совету министров и Национальному банку документ поручает принять необходимые меры по ограничению в 2020 году инфляции в пределах 5% и утвердить план действий по созданию условий для развития экономики.
Указом № 402 одним из направлений денежно-кредитной политики на 2020 год определено обеспечение ценовой стабильности. Данная задача ляжет на Национальный банк, который
Также для решения задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будут проводиться диверсификация и укрепление структуры финансового рынка (в т. ч. развитие его небанковского сегмента), девалютизация экономики.
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Утверждены параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год: накануне президент подписал указы, согласно которым в стране определены...
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