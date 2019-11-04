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В 2020 году правительство ожидает роста всех важнейших экономических показателей

05.11.2019 10:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Утверждены параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год: накануне президент подписал указы, согласно которым в стране определены ключевые показатели эффективности работы правительства на  будущий год.

Как уже сообщала БДГ, по планам правительства, на зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей. При этом дефицит республиканского бюджета в 2020 году составит почти 1 млрд рублей.

Что касается других важнейших показателей, то от них правительство в будущем году ожидает роста. Согласно подписанным президентом  указам № 401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и № 402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год»  определены следующие ключевые показатели эффективности работы правительства на 2020 год:

  • валовой внутренний продукт (ВВП) – 102,8 %;
  • производительность труда по ВВП – 102,6%;
  • экспорт товаров и услуг (в процентах к 2019 году) – 103,6 %;
  • реальные располагаемые денежные доходы населения – 102,4 %;
  • сальдо внешней торговли товарами и услугами к ВВП – 1 %;
  • прямые иностранные инвестиции на чистой основе – $1,7 млрд.

Совету министров и Национальному банку документ поручает принять необходимые меры по ограничению в 2020 году инфляции в пределах 5% и утвердить план действий по созданию условий для развития экономики.

Указом № 402 одним из направлений денежно-кредитной политики на 2020 год определено обеспечение ценовой стабильности. Данная задача ляжет на Национальный банк, который планирует введение режима монетарного таргетирования (стабильность будет обеспечиваться посредством контроля над объемом денежного предложения). Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Также для решения задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будут проводиться диверсификация и укрепление структуры финансового рынка (в т. ч. развитие его небанковского сегмента), девалютизация экономики.

 
 
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Утверждены параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год: накануне президент подписал указы, согласно которым в стране определены...
 
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