Стало известно, куда потратят дорожный сбор в следующем году

Источник материала: Вороновская газета





Средства дорожного сбора в 2020 году направят на ремонт дорог и оплату кредитов. Данное предложение содержится в проекте закона о республиканском бюджете на следующий год, сообщает БЕЛТА .

В частности, в проекте закона указано, что деньги пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог. Также часть средств направят на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, полученным на строительство второй МКАД.

Кроме того, часть средств передается из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска в виде субвенций.

По прогнозам, доходы республиканского дорожного фонда в следующем году должны составить 616 миллионов рублей. Примерно половину из них составят поступления от уплаты владельцами транспортных средств дорожного сбора.

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