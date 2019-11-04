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Стало известно, куда потратят дорожный сбор в следующем году
05.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Средства дорожного сбора в 2020 году направят на ремонт дорог и оплату кредитов. Данное предложение содержится в проекте закона о республиканском бюджете на следующий год, сообщает
В частности, в проекте закона указано, что деньги пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог. Также часть средств направят на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, полученным на строительство второй МКАД.
Кроме того, часть средств передается из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска в виде субвенций.
По прогнозам, доходы республиканского
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Средства дорожного сбора в 2020 году направят на ремонт дорог и оплату кредитов. Данное предложение содержится в проекте закона о республиканском бюджете на...
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