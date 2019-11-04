Баллоны для России. На пустовавшем оршанском «Легмаше» европейцы запустили второе производство

Источник материала: Tut.by

Вслед за итальянцами на неиспользуемые площади оршанского «Завода «Легмаш» пришли чехи. Cylinders Holding совместно с БМЗ создал производство стальных бесшовных баллонов. Львиную долю продукции компания «Цилиндерс-Бел» планирует поставлять в Россию.



Фото: пресс-служба БМЗ

«Легмаш» входит в состав холдинга Белорусского металлургического завода. В 2014 году, чтобы задействовать простаивавшие площади оршанского предприятия, БМЗ привлек итальянского инвестора. С помощью Manuli Rubber Industries наладили производство рукавов высокого давления.

Через несколько лет БМЗ нашел еще одного партнера в Чехии.

Cylinders Holding — один из крупных производителей стальных цилиндров и баллонов в Европе. Продукция компании, которую контролирует бизнесмен Ян Светлик, используется в медицине, автомобильной, пищевой и газовой промышленности, для пожаротушения, подводного плавания, холодильных технологий, для туризма и в быту.



Фото: cylinders.cz

— Мы строим завод в Беларуси, потому что нам нужно получить доступ к российскому рынку, который я считаю очень важным, — говорил год назад Светлик в интервью чешским СМИ.

На неиспользуемых 3 тысячах квадратных метров «Легмаша» смонтировали около 200 тонн оборудования. Инвестиции в проект составили более 5 млн евро.



Фото: пресс-служба БМЗ

На «Цилиндерс-Бел» будут проводить все необходимые технологические операций: от внешней обработки поступающих из Чехии заготовок баллонов, нанесения резьбы и запрессовки кольца горловины, до ультразвукового контроля, маркировки и нанесения защитного покрытия на поверхность изделия. Таким образом компания создала 43 рабочих места.



На предприятии в Орше налажен выпуск стальные бесшовные баллоны объемом от 10 до 100 литров и рабочим давлением 200−450 бар. Помимо этого «Цилиндерс-Бел» будет оказывать услуги по аренде баллонов, их диагностике, ремонту и переоснащению. Фото: пресс-служба БМЗ

Планируется, что после выхода в 2022 году на проектные мощности ежегодный объем производства «Цилиндерс-Бел» составит более 53 тысячи баллонов на сумму свыше 7 миллионов евро. Около 97% выпускаемой на заводе продукции будет реализовываться за пределы Беларуси в страны Таможенного союза, отметили в пресс-службе БМЗ. Например, в Россию, где, как показывают маркетинговые исследования, в ближайшие несколько лет потребность в стальных бесшовных баллонах достигнет отметки в 4 млн штук, которую местные производители не смогут закрыть в полном объеме.



Фото: пресс-служба БМЗ