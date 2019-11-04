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Беларусь в начале 2020 года станет участником Международной организации комиссий по ценным бумагам

05.11.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

«Все организационные мероприятия на сегодня проведены, никаких препятствий для вступления в IOSCO нет. В начале 2020 года Министерство финансов будет членом этой международной организации», – сказал Алексей Красинский.

Он рассказал, что с учетом присоединения Беларуси к Международной организации комиссий по ценным бумагам брокеры из стран-членов IOSCO получат доступ к биржевым торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже.

В июле 2019 года правительство дало согласие на вступление Министерства финансов в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в качестве ассоциированного члена.

Международная организация комиссий по ценным бумагам – международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде (Испания). Основными задачами организации являются взаимодействие между комиссиями по ценным бумагам разных стран, обмен опытом государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг и внедрение новых методов регулирования рынка ценных бумаг.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь присоединится к Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в начале 2020 года, сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам...
 
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