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На «Белпочте» прокомментировали массовый уход топ-менеджеров
05.11.2019 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно «Белпочту» покинули пять заместителей гендиректора. Чем был вызван массовый уход топ-менеджеров?
Летом у монополии сменился гендиректор. Владимир Матусевич ушел в Администрацию президента. Сейчас он заместитель начальника главного идеологического управления — начальник управления идеологии и информационной политики АП.
Новым руководителем «Белпочты» стала
Вскоре Юркевич лишилась своих заместителей — «по техническим вопросам», «по вопросам имущества», «по информационным технологиям», «по экономике» и «по эксплуатации».
В пресс-службе «Белпочты» отметили, что в соответствии с концепцией развития на предприятии «ведется целенаправленная работа по повышению эффективности управленческой деятельности, организационных процессов внедрения инновационных технологий и систем, что ведет к изменению существенных условий труда». В связи с этим «заместители генерального директора приняли решение о прекращении трудовых отношений, что является законным правом каждого работника», говорится в комментарии.
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Летом у монополии сменился гендиректор. Владимир Матусевич ушел в Администрацию президента.
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