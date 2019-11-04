На «Белпочте» прокомментировали массовый уход топ-менеджеров

Источник материала: Tut.by

Недавно «Белпочту» покинули пять заместителей гендиректора. Чем был вызван массовый уход топ-менеджеров?





Летом у монополии сменился гендиректор. Владимир Матусевич ушел в Администрацию президента. Сейчас он заместитель начальника главного идеологического управления — начальник управления идеологии и информационной политики АП.

Новым руководителем «Белпочты» стала Светлана Юркевич . До этого она работала заместителем гендиректора по идеологии.

Вскоре Юркевич лишилась своих заместителей — «по техническим вопросам», «по вопросам имущества», «по информационным технологиям», «по экономике» и «по эксплуатации».

В пресс-службе «Белпочты» отметили, что в соответствии с концепцией развития на предприятии «ведется целенаправленная работа по повышению эффективности управленческой деятельности, организационных процессов внедрения инновационных технологий и систем, что ведет к изменению существенных условий труда». В связи с этим «заместители генерального директора приняли решение о прекращении трудовых отношений, что является законным правом каждого работника», говорится в комментарии.