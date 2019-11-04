ЗВР Беларуси к концу 2020 года должны быть не менее 7,3 млрд долларов. Сейчас - 8,8 млрд

Источник материала: Tut.by

На 1 января 2021 года золотовалютные резервы Беларуси должны составлять не менее 7,3 млрд долларов. Это предусмотрено Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год, которые на прошлой неделе утвердил Александр Лукашенко.

В целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк совместно с правительством продолжит работу по поддержанию уровня международных резервных активов и улучшению их структуры путем погашения части валютных обязательств за счет использования недолговых источников, говорится в документе. При этом Нацбанк не планирует осуществлять привлечение внешних займов и кредитов.

На 1 октября 2019 года ЗВР Беларуси составили 8,8 млрд долларов в эквиваленте.

В сентябре Нацбанк предупредил, что уровень резервов будет снижаться с учетом предстоящих выплат по внешнему долгу.

По данным Минфина, в 2020 году погашение государственного долга составит почти 6 млрд рублей, в том числе внешнего госдолга — 3,74 млрд рублей.

На 1 января 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составляли 7,1 млрд долларов.

Нынешний уровень резервов, отмечают эксперты, уже обеспечивает уровень, необходимый для поддержания финансовой стабильности в стране. Минимальный рекомендуемый МВФ критерий — ЗВР должны покрывать два месяца импорта. По другим критериям речь идет о трех месяцах импорта. В месяц Беларусь импортирует товаров примерно на 3,5 млрд долларов.