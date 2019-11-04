Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси в связи с большими ноябрьскими выходными началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября.

С 5 ноября выплата пенсий началась в почтовых отделениях Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей, сообщили в пресс-службе «Белпочты».

6 ноября пенсии начнут выдавать в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

7 ноября будут работать только дежурные почтовые отделения. О режиме работы можно узнать по номеру 154.

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