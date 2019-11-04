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Крупная выставка мирового импорта открылась в Китае. Одна из крупнейших - экспозиция Беларуси

05.11.2019 12:15 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Без малого 4 тысячи компаний из 150 стран. В Шанхае торжественно открыли вторую Китайскую международную импортную выставку. Сегодня ее посетил председатель КНР. Си Цзиньпин официально объявил о старте форума. Экспозиция Беларуси одна из крупнейших национальных презентаций в Шанхае. В ее составе Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, Белорусская калийная компания, Белкоммунмаш.
 
 
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Без малого 4 тысячи компаний из 150 стран. В Шанхае торжественно открыли вторую Китайскую международную импортную выставку. Сегодня ее посетил председатель КНР. Си...
 
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