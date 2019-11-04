ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги работы экономики за девять месяцев: выполнены четыре качественных показателя

05.11.2019 12:05 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По итогам работы экономики за девять месяцев выполнены четыре качественных показателя: уровень средней зарплаты выше тысячи рублей, положительное сальдо внешней торговли (более чем полмиллиарда долларов), приток иностранных инвестиций на 1 миллиард 300 миллионов долларов в проекты "Великий камень", "Биотехнологическая корпорация" и "Славкалий". Также вдвое выросла чистая прибыль предприятий реального сектора. Но ситуация в экономики не устраивает правительство, заявил премьер Сергей Румас сегодня на заседании Совмина. Производительность труда отстает от динамики увеличения зарплат, не достигнут прогноз по росту ВВП и экспорту.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам работы экономики за девять месяцев выполнены четыре качественных показателя: уровень средней зарплаты выше тысячи рублей, положительное сальдо внешней...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЗВР Беларуси к концу 2020 года должны быть не менее 7,3 млрд долларов. Сейчас - 8,8 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика