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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги работы экономики за девять месяцев: выполнены четыре качественных показателя По итогам работы экономики за девять месяцев выполнены четыре качественных показателя: уровень средней зарплаты выше тысячи рублей, положительное сальдо внешней...

По итогам работы экономики за девять месяцев выполнены четыре качественных показателя: уровень средней зарплаты выше тысячи рублей, положительное сальдо внешней торговли (более чем полмиллиарда долларов), приток иностранных инвестиций на 1 миллиард 300 миллионов долларов в проекты "Великий камень", "Биотехнологическая корпорация" и "Славкалий". Также вдвое выросла чистая прибыль предприятий реального сектора. Но ситуация в экономики не устраивает правительство, заявил премьер Сергей Румас сегодня на заседании Совмина. Производительность труда отстает от динамики увеличения зарплат, не достигнут прогноз по росту ВВП и экспорту.