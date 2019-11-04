5 выводов из KEF-2019: что происходит в экономике и как это повлияет на рынок недвижимости Беларуси

1. Госсектор в экономике сокращаться не будет.

А это значит, что быстро выйти на более эффективное производство не удастся. То есть и о прорывном росте экономики (который бы мог стимулировать строительную сферу в том числе) тоже говорить сложно. Мы будем продолжать идти по пути медленных реформ. Так министр финансов Беларуси Максим Ермолович призвал перестать клеймить страну позором за большой госсектор:

— Госпредприятия, которые мы постоянно ругаем и уже выработали клише об их неэффективности, ежегодно приносят бюджету 1,6 млрд рублей, или около 800 млн долларов, в виде дивидендов.

Министр финансов отметил, что господдержка предприятий государственного сектора без учета сельхозсубсидий обходится государству только в треть вышеназванной суммы.

— Но государство в любом случае будет оказывать поддержку агропромышленному комплексу, связанному с текущей деятельностью. И не имеет значения, это государственное предприятие или частный сектор. Сельское хозяйство во всех странах получает субсидии, — заметил глава Минфина.

2. Развитие регионов, и в том числе городов-спутников, под большим вопросом.

Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, — а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции, заявил постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

— Минское городское богатство в область не перетекает. Что делать? Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти. Это естественное желание, но в результате все становятся беднее. На эти грабли многие наступали, — подчеркнул Кремер.

Он отметил, что есть другие сферы, над чем государству стоит работать: это укрепление человеческого капитала, инвестиции в образование, в улучшение транспортной доступности, чтобы люди могли оказаться там, куда идут инвестиции.