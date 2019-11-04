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5 выводов из KEF-2019: что происходит в экономике и как это повлияет на рынок недвижимости Беларуси

05.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

31 октября и 1 ноября в Минске прошел седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум. В этом году он был посвящен влиянию государства на экономику и поэтому назывался «Невидимая рука Левиафана». Мы сходили на форум и, послушав спикеров, а также заявления членов правительства, составили пять важных выводов о происходящем в экономике Беларуси. Кроме того, мы предположили, как все это может повлиять на рынок недвижимости.

5 выводов из KEF-2019: что происходит в экономике и как это повлияет на рынок недвижимости Беларуси

1. Госсектор в экономике сокращаться не будет.

А это значит, что быстро выйти на более эффективное производство не удастся. То есть и о прорывном росте экономики (который бы мог стимулировать строительную сферу в том числе) тоже говорить сложно. Мы будем продолжать идти по пути медленных реформ. Так министр финансов Беларуси Максим Ермолович призвал перестать клеймить страну позором за большой госсектор:

— Госпредприятия, которые мы постоянно ругаем и уже выработали клише об их неэффективности, ежегодно приносят бюджету 1,6 млрд рублей, или около 800 млн долларов, в виде дивидендов.

Министр финансов отметил, что господдержка предприятий государственного сектора без учета сельхозсубсидий обходится государству только в треть вышеназванной суммы.

— Но государство в любом случае будет оказывать поддержку агропромышленному комплексу, связанному с текущей деятельностью. И не имеет значения, это государственное предприятие или частный сектор. Сельское хозяйство во всех странах получает субсидии, — заметил глава Минфина.

2. Развитие регионов, и в том числе городов-спутников, под большим вопросом.

Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, — а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции, заявил постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

— Минское городское богатство в область не перетекает. Что делать? Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти. Это естественное желание, но в результате все становятся беднее. На эти грабли многие наступали, — подчеркнул Кремер.

Он отметил, что есть другие сферы, над чем государству стоит работать: это укрепление человеческого капитала, инвестиции в образование, в улучшение транспортной доступности, чтобы люди могли оказаться там, куда идут инвестиции.

5 выводов из KEF-2019: что происходит в экономике и как это повлияет на рынок недвижимости Беларуси

3. Людям не дадут остаться без работы.

Это хорошо, потому что тогда взятые за последние два года рекордные суммы кредитов (в том числе на жилье) будут погашаться вовремя.

Программа реформ, которую Беларусь готовит вместе со Всемирным банком, находится в высокой степени готовности, заявил первый вице-премьер Александр Турчин. Среди прочего он рассказал, что не остаются в стороне и вопросы социальной поддержки. В феврале 2020 года запланирована разработка закона о занятости.

— Определенные решения мы попытаемся имплементировать в этом документе. В том числе наши предложения по определенной поддержке граждан, оказавшихся в сложной ситуации — сказал он.

Кроме того, Александр Турчин отметил: уже очевидно, что новые рабочие места будут создаваться где угодно, но не в индустриальном и аграрном секторе. Следующая пятилетка, по его мнению, должна стать и по названию, и по духу цифровой.

4. Рост цен на топливо.

Это повлияет на стоимость строительных материалов и самой стройки. А значит, будет дорожать “квадрат”.

Если Беларусь не получит от России компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере, то это может привести к росту цен на топливо на белорусском рынке, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

— Реализация налогового маневра влияет на внешнюю конкурентоспособность [нефтеперерабатывающих заводов] и на внутренние цены на нефтепродукты. Нерешение [с Россией] вопроса по компенсации налогового маневра и перехода на единые принципы поддержки нефтепереработки приведет к росту внутренних цен [на топливо] и к сокращению маржинальности экспорта нефтепродуктов. В этом заключается главная проблема от реализации налогового маневра, — сказал Ермолович.

5. Белорусы стали больше экономить.

А значит, большие квартиры никто покупать не будет — чтобы экономить на ЖКХ. Да и количество накоплений, с помощью которых можно было бы “расширяться”, тоже сокращается.

Глеб Шиманович в своем исследовании “Бедность и социально уязвимые группы населения в Беларуси. Демографические и экономические факторы бедности 2019 года” говорит о том, что замедление экономического роста не сказалось на динамике средней заработной платы. Она значительно выросла в 2018-м. Частично это связано с увеличением дифференциации в оплате труда – наибольший рост заработной платы происходил в высокооплачиваемых секторах экономики. Росту доходов населения способствовало также увеличение размера пенсий и социальных пособий.

Демографические факторы, наряду с региональными, являются основными в формирования риска бедности в Беларуси. Это актуализирует проблему реформирования системы поддержки семей с детьми в направлении увеличения вовлеченности взрослых из семей с детьми в рынок труда.

5 выводов из KEF-2019: что происходит в экономике и как это повлияет на рынок недвижимости Беларуси

Кроме того, последний кризис остро сказался на благосостоянии белорусов, считает академический директор BEROC Катерина Борнукова. Если в предыдущие кризисы сокращение доходов происходило у самых богатых семей, то в кризис 2015–2016 гг. ситуация поменялась: у наиболее состоятельных граждан ресурсы почти не сократились, а у самых бедных - упали больше всего.

В исследовании Всемирного банка, которое Катерина Борнукова презентовала во второй день KEF-2019, описываются стратегии, которые стало применять население для компенсации влияния кризиса на денежные доходы. Вот что решили делать белорусы, потеряв возможность подработать и не получив дополнительной поддержки от государства (из-за отсутствия автоматических стабилизаторов):

- бедные: меньше тратить на продукты и больше “сажать картошки” (т.е. бросить силы на ведение подсобного хозяйства);

- люди со средним доходом: экономнее расходовать воду и электричество (снизить потребление услуг ЖКХ);

- богатые: меньше тратить на товары длительного пользования;

- все вместе: залезть в кубышку и поменять доллары.

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Теги: Минск
 
 
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31 октября и 1 ноября в Минске прошел седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум. В этом году он был посвящен влиянию государства на экономику и поэтому назывался...
 
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