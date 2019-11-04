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5 выводов из KEF-2019: что происходит в экономике и как это повлияет на рынок недвижимости Беларуси
05.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
31 октября и 1 ноября в Минске прошел седьмой
1. Госсектор в экономике сокращаться не будет.
А это значит, что быстро выйти на более эффективное производство не удастся. То есть и о прорывном росте экономики (который бы мог стимулировать строительную сферу в том числе) тоже говорить сложно. Мы будем продолжать идти по пути медленных реформ. Так министр финансов Беларуси Максим Ермолович
— Госпредприятия, которые мы постоянно ругаем и уже выработали клише об их неэффективности, ежегодно приносят бюджету 1,6 млрд рублей, или около 800 млн долларов, в виде дивидендов.
Министр финансов отметил, что господдержка предприятий государственного сектора без учета сельхозсубсидий обходится государству только в треть вышеназванной суммы.
— Но государство в любом случае будет оказывать поддержку агропромышленному комплексу, связанному с текущей деятельностью. И не имеет значения, это государственное предприятие или частный сектор. Сельское хозяйство во всех странах получает субсидии, — заметил глава Минфина.
2. Развитие регионов, и в том числе городов-спутников, под большим вопросом.
Рентабельность инвестиций в Минске в два раза выше, чем в области, — а дальше по регионам она еще ниже. То есть чем богаче область, тем эффективнее инвестиции,
— Минское городское богатство в область не перетекает. Что делать? Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти. Это естественное желание, но в результате все становятся беднее. На эти грабли многие наступали, — подчеркнул Кремер.
Он отметил, что есть другие сферы, над чем государству стоит работать: это укрепление человеческого капитала, инвестиции в образование, в улучшение транспортной доступности, чтобы люди могли оказаться там, куда идут инвестиции.
3. Людям не дадут остаться без работы.
Это хорошо, потому что тогда взятые за последние два года рекордные суммы кредитов (в том числе на жилье) будут погашаться вовремя.
Программа реформ, которую Беларусь готовит вместе со Всемирным банком, находится в высокой степени готовности,
— Определенные решения мы попытаемся имплементировать в этом документе. В том числе наши предложения по определенной поддержке граждан, оказавшихся в сложной ситуации — сказал он.
Кроме того, Александр Турчин
4. Рост цен на топливо.
Это повлияет на стоимость строительных материалов и самой стройки. А значит, будет дорожать “квадрат”.
Если Беларусь не получит от России компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере, то это может привести к росту цен на топливо на белорусском рынке,
— Реализация налогового маневра влияет на внешнюю конкурентоспособность [нефтеперерабатывающих заводов] и на внутренние цены на нефтепродукты. Нерешение [с Россией] вопроса по компенсации налогового маневра и перехода на единые принципы поддержки нефтепереработки приведет к росту внутренних цен [на топливо] и к сокращению маржинальности экспорта нефтепродуктов. В этом заключается главная проблема от реализации налогового маневра, — сказал Ермолович.
5. Белорусы стали больше экономить.
А значит, большие квартиры никто покупать не будет — чтобы экономить на ЖКХ. Да и количество накоплений, с помощью которых можно было бы “расширяться”, тоже сокращается.
Глеб Шиманович в своем исследовании “Бедность и социально уязвимые группы населения в Беларуси. Демографические и экономические факторы бедности 2019 года”
Демографические факторы, наряду с региональными, являются основными в формирования риска бедности в Беларуси. Это актуализирует проблему реформирования системы поддержки семей с детьми в направлении увеличения вовлеченности взрослых из семей с детьми в рынок труда.
Кроме того, последний кризис остро сказался на благосостоянии белорусов,
В исследовании Всемирного банка, которое Катерина Борнукова презентовала во второй день KEF-2019, описываются стратегии, которые стало применять население для компенсации влияния кризиса на денежные доходы. Вот что решили делать белорусы, потеряв возможность подработать и не получив дополнительной поддержки от государства (из-за отсутствия автоматических стабилизаторов):
- бедные: меньше тратить на продукты и больше “сажать картошки” (т.е. бросить силы на ведение подсобного хозяйства);
- люди со средним доходом: экономнее расходовать воду и электричество (снизить потребление услуг ЖКХ);
- богатые: меньше тратить на товары длительного пользования;
- все вместе: залезть в кубышку и поменять доллары.
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31 октября и 1 ноября в Минске прошел седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум. В этом году он был посвящен влиянию государства на экономику и поэтому назывался...
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