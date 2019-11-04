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Власти Беларуси озаботились наплывом импортной еды
05.11.2019 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина,
— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — сказал Румас.
Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.
Руководству госконцерна «Белгоспищепром» поручено исправить положение дел.
В целом, ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП. Снижение промышленного производства потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.
Среди положительных тенденций — в целом в этом году обеспечен рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное — более 520 млн долларов, стабильно работает валютный и депозитный рынок. Республиканский бюджет в этом году исполняется, как и планировалось. Реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8%.
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Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий - на 30%, пшеничной муки - в 2 раза, пива - на 19%, воды (включая...
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