Власти Беларуси озаботились наплывом импортной еды

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина, сообщает пресс-служба правительства.

— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — сказал Румас.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.

Руководству госконцерна «Белгоспищепром» поручено исправить положение дел.

В целом, ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП. Снижение промышленного производства потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.

Среди положительных тенденций — в целом в этом году обеспечен рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное — более 520 млн долларов, стабильно работает валютный и депозитный рынок. Республиканский бюджет в этом году исполняется, как и планировалось. Реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8%.