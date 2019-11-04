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Руководители проблемных предприятий будут уволены, если не поднимут зарплаты

05.11.2019 14:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

Он напомнил о поручении президента разобраться с предприятиями, на которых зарплата составляет ниже 400 и 500 рублей.

По словам Румаса, в стране сейчас осталось 9 организаций, где порог зарплаты ниже 400 рублей, и до конца года их остаться вообще не должно, как и тех, где этот показатель ниже 500. Премьер заявил, что, если «подвижек не будет» и ситуация не изменится, ответственные лица лишатся своих должностей.

Румас потребовал также устранить «ранее накопленный» разрыв между темпами роста производительности труда и заработной платы. В этом вопросе он отметил положительную динамику, но она «явно недостаточна».

Премьер ответил, что представители государства в хозяйственных обществах уже получили персональные задачи. Но он считает, что недорабатывают органы владельческого надзора и координатор в лице Госкомимущества.

История вопроса

Напомним, в проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей.

Ранее в правительстве уже касались темы зарплат в 400 рублей. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая заявил, что к концу полугодия таких зарплат на предприятиях быть не должно - их следует повышать соизмеримо росту производительности труда.

27 мая первый вице-премьер страны Александр Турчин заявил, что организации, которые платят неоправданное низкие зарплаты - одно из главных препятствий на пути экономического  развития.

В июле в правительстве сообщили, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.

Напомним, Александр Лукашенко 27 августа принял с докладом первого вице-премьера Турчина и вице-премьера Владимира Дворникасообщила пресс-служба президента.

Президент отметил, что нужно более тщательно прорабатывать проекты правовых актов, чтобы потом так часто не корректировать их. В разговоре он также коснулся проекта о спонсорской помощи агропромышленному комплексу.

Глава государства поддержал предложение правительства повысить ставку 1 разряда для бюджетников на 12,6% с 1 сентября.

 
 
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Чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на...
 
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