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Руководители проблемных предприятий будут уволены, если не поднимут зарплаты
05.11.2019 14:42 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.
Он напомнил о поручении президента разобраться с предприятиями, на которых зарплата составляет ниже 400 и 500 рублей.
По словам Румаса, в стране сейчас осталось 9 организаций, где порог зарплаты ниже 400 рублей, и до конца года их остаться вообще не должно, как и тех, где этот показатель ниже 500. Премьер заявил, что, если «подвижек не будет» и ситуация не изменится, ответственные лица лишатся своих должностей.
Румас потребовал также устранить «ранее накопленный» разрыв между темпами роста производительности труда и заработной платы. В этом вопросе он отметил положительную динамику, но она «явно недостаточна».
Премьер ответил, что представители государства в хозяйственных обществах уже получили персональные задачи. Но он считает, что недорабатывают органы владельческого надзора и координатор в лице Госкомимущества.
История вопроса
Напомним, в проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций
Ранее в правительстве
27 мая первый вице-премьер страны Александр Турчин
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Напомним, Александр Лукашенко 27 августа принял с докладом первого вице-премьера Турчина и вице-премьера Владимира Дворника,
Президент отметил, что нужно более тщательно прорабатывать проекты правовых актов, чтобы потом так часто не корректировать их. В разговоре он также
Глава государства
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Чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на...
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