Хозяйства Минской области полностью обеспечены кормами для животноводства

Источник материала: Единство

Первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар также сообщил о том, что на сегодня сельхозорганизации области полностью обеспечены грубыми кормами и зернофуражом для животноводства. Уже заготовили 373 тыс. т. кукурузы на зерно, 3 млн. 45 тыс. т. сенажа, 195 тыс. т. сена, 4 млн. т. кукурузы на силос.

Кроме этого, в области намолотили 2 млн. 56 тыс. т. зерновых и зернобобовых культур – это с учетом кукурузы на зерно, льна – 29,1 тыс. т.

Осталось убрать морковь, сахарную свеклу, столовый бурак и кукурузу. Все осенне-полевые работы планируют полностью завершить 7 ноября.