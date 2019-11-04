«Пришел чиновник - согнали и заставили его слушать. Оно нам надо?». Как кандидаты в депутаты ходят в люди

Источник материала: Tut.by

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты идет уже почти три недели. Все это время они могут встречаться с избирателями, проводить пикеты и призывать голосовать за себя. Многие кандидаты выкладывают результаты встреч и пикетов на своих страницах в социальных сетях. Экс-министр информации, кандидат в депутаты Лилия Ананич даже специально для этого завела странички в Facebook и Instagram.

На предвыборную агитацию у кандидатов в депутаты осталось буквально полторы недели. TUT.BY посмотрел, что кандидаты пишут в своих социальных сетях о встречах с избирателями, какие фото публикуют и сколько людей приходит на такие встречи.

«Пожалейте нас, у нас все дни заняты»

По закону местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями определяют помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями. Также кандидат сам может попросить у руководителей организаций предоставить ему помещение для встречи с избирателями. — Помещения предоставляются бесплатно в порядке очередности поступления письменных обращений кандидатов, их доверенных лиц, избирателей, — говорится в Избирательном кодексе. Чаще всего встречи с кандидатами проводятся в школах, гимназиях, если это встречи с трудовыми коллективами — на предприятиях.

Несмотря на закон, не всем кандидатам удалось легко найти помещение для встречи с избирателями.

Лидер БСДП (Грамада) Игорь Борисов свою встречу с избирателями фактически «выбивал». В одной из школ своего округа, куда он сначала позвонил, чтобы узнать, как организовать встречу избирателей с кандидатом (то есть с собой), его попросили «пожалеть трудовой коллектив» и не приходить. Забавный диалог Борисов опубликовал у себя в Facebook .

— Мы ўсе жывем не на тэрыторыі раёна, працуем да вечара і яшчэ нас на сустрэчы ганяюць. Вунь не так даўно прыйшоў да нас з адміністрацыі адзін чыноўнік — усіх сагналі і вымусілі яго слухаць. А яно нам трэба? Усе стомленыя, дадому хочуць. Ай! Пашкадуйце нас, у нас усе дні занятыя, — сказали кандидату в школе.

В итоге для встречи с избирателями окружная комиссия предоставила Борисову помещение Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства. Но на встречу, кроме самого кандидата, никто не пришел.



Девушка на фото — администратор колледжа, которая просто открывала и закрывала зал.

Фото: Игорь Борисов

— Сустрэчы з выбаршчыкамі без адміністрацыйнага рэсурса выглядаюць прыкладна так. Учора абвесткі з запрашэннямі на сустрэчу былі развешаны амаль на 70 бліжэйшых да месца сустрэчы з кандыдатам у дэпутаты пад’ездах. Усё больш люблю беларусаў, якія разумеюць, што да чаго. За апошнія 25 год улада так змагалася з апазіцыяй, што перамагла не толькі яе, але і сябе саму, бо як кажуць разумныя людзі: апазіцыя — гэта люстэрка ўлады, — прокомментировал кандидат пустой зал.

Один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев у себя в соцсетях отметил, что встречи с кандидатами не пользуются интересом.



Андрей Дмитриев — справа. Фото: Андрей Дмитриев

— В залы приходят мало 5−15 человек, в пикетах за тоже время удается поговорить с десятками людей, — написал Дмитриев в Facebook .

А вот на фотографиях со встреч провластных кандидатов наоборот полные залы. Экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных провел уже встречи в школах (в некоторых — дважды), школе-садике и даже с железнодорожниками из Минского вагонного депо.



Фото: Андрей Савиных



Фото: Андрей Савиных

«Сегодня состоялась фантастическая встреча. Собралось более 120 человек. Люди собрались в пятницу вечером. Для них парламент не фикция, а важный законодательный орган», — написал Савиных с одной из встреч.

Под фото Игоря Борисова, кстати, Андрей Савиных попытался объяснить, почему у него на встречах полные залы.

— Фамилию мою люди помнят еще со времени моего пресс-секретарства (Савиных был пресс-секретарем МИД с 2003 по 2005, а потом с 2010 по 2013 годы), — написал дипломат.

Экс-посол считает, что оппозиционные партии активизируются лишь под выборы.

— А про работу партий с избирателями за 1 год, а то и 4 года — это правильно. Я не понимаю почему это не делается. Ведь все очевидно. Варианты ответа: 1. Не способны. 2. Не хотят, лишь предпочитая симулировать активность для получения грантов накануне выборов. Но есть и реальные кандидаты. Игорь Борисов. Но таких похоже единицы, если не он один. Или я ошибаюсь? Есть фамилии?, — задался вопросом Савиных.

Экс-министр информации Лилия Ананич, которая хочет стать депутатом от Борисовского

сельского округа № 63, завела страницу в Facebook на следующий день после регистрации кандидатом — 18 октября.





И к 2 ноября, как указано у нее в Facebook , Ананич провела 55 встреч с избирателями. Судя по ее соцсетям, она встречалась и с трудовыми коллективами: Борисовского завода агрегатов, отделения круглогодичного пребывания для пожилых граждан и инвалидов, Забашевичской средней школы, Черневичского сельского клуба, Борисовского деревообрабатывающего комбината, куда на встречу с экс-министром пришли «и рабочие, и руководство».

На каких-то встречах, как написала Лилия Ананич, «не сказать, чтобы полный зал», на каких-то — залы не вмещают всех желающих.





— В моем блокноте теперь десятки аргументов для паркетных аналитиков. Уверена, понадобятся! Спасибо, мои земляки, приходите на встречи и в выходные дни! И на выборы обязательно все приходите! И соседей с собой ведите! Голосуйте за свою семью и свою страну! — призвала в своем Facebook Лилия Ананич после очередной серии встреч.

Действующие депутаты, идущие на второй срок, тоже делятся в соцсетях фотографиями со встреч с избирателями.

Леонид Брич активно проводит встречи в школах и гимназиях, трудовых коллективах и собирает вопросы.



Фото: Леонид Брич

— Состоялась очередная встреча с избирателями. Интересовались, какие изменения в дальнейшем будут вносится в нормативные документы по садовым товариществам, по Закону «О браке и семье» и др. Все вопросы приняты для дальнейшего рассмотрения, — написал после одной из встреч у себя в Facebook Брич.

Депутат Татьяна Сайганова после встречи с избирателями даже пожаловалась у себя в в Facebook на «штампы» в отношении депутатов.



Фото: Татьяна Сайганова

— На одном из пикетов (их у нас пять: два днем и три вечером) ко мне подошла активистка движения «Говори правду» Ангелина Березовская (она живет в Купаловском округе № 95). Говорили долго, открыто формулировали свои позиции. Было приятно, что Ангелина видит много хорошего, что делается в округе. Но, когда подошел один мужчина со словами, что будет за меня голосовать, Ангелина ему сказала: «Это же действующий депутат?! «На что он ответил: «Я знаю». Друзья!!! Что за непонятные штампы??? Мне как действующему депутату совершенно не стыдно за мои три года работы в парламенте. Свою работу я делала максимально открытой для своих избирателей. Мне многим удалось помочь, и ни один вопрос, поднятый вами, не остался без внимания. Я и дальше готова помогать и конкретным людям, и моему району, и городу! Извините за длинный монолог, просто наболело, — написала Сайганова.