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В Украине «Слуг народа» освободили от «детектора лжи». Одной коррупционной схемой стало меньше

05.11.2019 15:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

В Верховной Раде Украины завершился крупный коррупционный скандал. Связан он был с существованием так называемых «майданчиков Антона Яценко» — бывшего депутата, создавшего сеть электронных площадок для оценки недвижимости.

В 2017 году в закон о недвижимости попала поправка, согласно которой цена на продаваемые строения считалась справедливой лишь в том случае, если ее утверждали на этих электронных площадках. От этого, в частности, зависело налогообложение сделки. А за оценку нужно было платить немалую сумму, что серьезно влияло на итоговую стоимость продаваемого объекта. И эти «майданчики» на самом деле ничего не делали — они лишь пересылали электронную информацию в электронную базу Фонда государственного имущества.

Украина — большая страна. Недвижимости в ней продается много. С каждой сделки ничего не делающий посредник между оценщиком и Фондом госимущества получает от 500 до полутора тысяч гривен (от 200 до 600 долларов). Всего сумма составляла около 800 миллионов гривен в год. В день четыре «майданчика» приносили около миллиона гривен. Неплохой навар. Можно жить.

С Яценко пробовали бороться давно, пытаясь, по крайней мере, лишить его статуса монополиста. Не получалось: в закон была заложена норма, которая требовала согласовывать открытие новых аналогичных структур с уже существующими. А кто же в трезвом уме добровольно откажется от монополии? Вот и Антон Владимирович не отказался.

Риэлтеры, заинтересованные в том, чтобы избавиться от Яценко, обрадовались, когда в Верховной Раде большинство получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа»: мол, пришли новые, не включенные в коррупционные схемы люди. И на рассмотрение парламентского комитета по налогообложению вынесли поправки, которые до сих пор блокировались людьми Яценко.

Скандал разразился седьмого октября: комитет по налогообложение не принял поправки, неугодные Антону Яценко. Против голосовали … депутаты от партии «Слуга народа», которая эти поправки и вносила. Причем по Верховной Раде разнеслась весть, что блокировавшие законопроект «слуги» получили за свои услуги по 30 тысяч долларов. Ну, получили или нет — другой вопрос, но достоверно известно, что им это предлагали.


Антон Яценко. Фото: Вадим Чуприна, wikipedia.org

Чтобы вы понимали: парламентская фракция «Слуга народа» состоит из двух категорий депутатов — тех, что прошли по партийному списку, и баллотировавшихся по одномандатным округам. В число последних и входят те самые свадебные фотографы, шоумены, блогеры, студенты и прочие малоимущие граждане Украины, которые обещали избирателям бороться с коррупцией вместе с президентом Зеленским. И сейчас им предлагают — за одно голосование! — тридцать тысяч долларов…

Возмущение руководства фракции, парламента, партии и самого президента не было предела. Было заявлено, что все участники злосчастного заседания комитета по налогообложению Верховной Рады Украины должны будут пройти через испытание «детектором лжи» -- полиграфом. Причем — в прямом эфире, с трансляцией по интернету.

Всего в заседании участвовали двадцать три депутата. Из них партию «Слуга народа» представляли восемнадцать, из которых одиннадцать и подозревались в получении денег.

Трое или четверо действительно успели пройти полиграф. Поскольку в 2011 году, пребывая в «американке» по делу о выборах 19 декабря 2010 года, я через него проходил дважды, могу сказать, что процедура не из приятных. Тебя обвешивают датчиками, задают схожие по сути своей вопросы и фиксируют степень волнения. Волнуешься больше обычного — значит, врешь.

Поскольку прямая трансляция процедуры проверки была налажена, пресса начала обсуждать: правильно ли висят на проверяемом лице датчики, хватает ли их, насколько они действительно фиксируют психологические изменения и т.д. Но главное: уже на третьей проверяемой стало понятно, что депутатам всем-таки предлагали пресловутые тридцать тысяч долларов. То есть, дальнейшая проверка вполне могла доказать, что кое-кто деньги брал.


Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе. Фото: 112.ua

В результате руководство фракции приняло решение, что подозреваемые депутаты пройдут процедуру проверки добровольно. Кроме того, в конце прошедшей недели комитет по налогообложению наконец одобрил законопроект, ликвидирующий — в случае принятия Радой — монополию «майданчиков Яценко» и допускающий оценщиков недвижимости и нотариусов непосредственно к базе данных Фонда государственного имущества Украины.

Оказывается, был нужен публичный скандал, чтобы одной коррупционной схемой в стране стало меньше. Вопрос в том, сколько таких схем еще осталось.

Но есть и еще одна сторона медали.

Уже сегодня очевидно, что интересы многих депутатов правящего парламентского большинства и интересы президента Зеленского расходятся. Зеленскому принципиально важно доказать свою неслучайность на этом посту, иначе его место в истории сведется к роли шута, посидевшему несколько лет на королевском троне. А интересы депутатов, не собирающихся продолжать политическую карьеру, сводятся к тому, чтобы успеть заработать как можно больше. Сейчас в политических кругах Украины откровенно говорят о том, что Яценко сильно переплатил за услуги «слуг народа»: мол, некоторые и «пятерке» (в смысле — пяти тысячам долларов) были бы рады. Однако говорят и о другом: в парламентском большинстве начали формироваться группы, ориентированные на отдельных олигархов. Известно, что якобы 50 человек уже «купил» Ринат Ахметов, кого-то привлек (и, как говорят, не бесплатно) на свою сторону Виктор Пинчук, финансировавший предвыборную кампанию партии «Голос». И если так пойдет дальше, Зеленский рискует остаться лишь номинальным лидером партии власти.

Поэтому некоторые украинские политики и политтехнологи загодя начали готовиться к очередным парламентским выборам. По здравому размышлению, они правы, давая нынешнему составу Рады срок до 2022 года. Опыт подсказывает, что к моменту начала новой избирательной президентской кампании Зеленскому нужна будет в парламенте реальная партия, а не нынешняя полуанархическая безликая вольница. Так что роспуск становится практически неминуем.

Правда, есть и другая опасность. Сегодня репутация Зеленского во многом зависит от успешности проводимой правительством и Рады политики. Досрочный роспуск Рады может трактоваться избирателями как признание президентом своего поражения. И в этом случае досрочные выборы могут стать далеко не лучшим вариантом решения проблемы. И помочь ее решить не сможет никакой полиграф.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
 
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Оказывается, был нужен публичный скандал, чтобы одной коррупционной схемой в стране стало меньше. Вопрос в том, сколько таких схем еще осталось.
 
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