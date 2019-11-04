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Пиломатериалы из Беларуси впервые отправились в Китай по железной дороге

05.11.2019 15:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 4 на 5 ноября со станции Горынь в Столинском районе стартовал железнодорожный состав с доской из низкосортной древесины. Пунктом назначения значится Чунцин — город центрального подчинения в центральной части Китайской Народной Республики. Отправитель груза — ООО «Столиндрев», пишет «Медиа-Полесье».


Белорусские леса серьезно пострадали от жука-короеда. Поврежденные и усохшие деревья активно вырубаются, в лучшем случае они перерабатываются на доску, в худшем — на щепу. Поглотить такой огромный объем неликвидной продукции внутренний рынок страны не в состоянии, а за границей ее не берут из соображений безопасности. Единственная в мире страна, где она востребована, — это Китай. После соответствующей химической обработки белорусская доска там используется в строительстве — для изготовления одноразовой опалубки.

Доской из низкосортной древесины с Китаем сегодня торгуют многие белорусские компании, как государственные, так и частные. Раньше в железнодорожных контейнерах она доставлялась в морские порты в Украине и Прибалтике, там перегружалась на морские грузовые суда и по воде доставлялась китайскому потребителю. Время в пути — порядка двух месяцев.

Нынче отправленный со станции Горынь железнодорожный состав поедет в Китай исключительно сухопутным путем через территории России и Казахстана. Ожидается, что к покупателю он прибудет уже через две недели.

В истории торговли между двумя странами это первый такой поезд. Этот способ доставки пиломатериалов в Китай проработан и организован специалистами «Столиндрева» совместно с китайскими партнерами и экспедитором «Белинтертранс».

Китай отправляет в Западную Европу по железной дороге огромный объем товаров. Обратно контейнеры зачастую возвращаются пустыми. Вот и возникла идея загрузить их пиломатериалами.

— В результате переговоров китайских партнеров с руководством провинции, куда направляется груз, получено разрешение на дотацию железнодорожных тарифов, — рассказал Медиа-Полесью директор «Столиндрева» Николай Будник. — Китайские региональные власти проявили заинтересованность в быстрейшем получении груза и готовы частично профинансировать его доставку по железной дороге.

В планах «Столиндрева» наращивать объемы отгружаемых в Китай пиломатериалов из низкосортной древесины. Сегодня предприятие имеет специальные отгрузочные площадки в Калинковичах, Могилеве, рабочем поселке Речица Столинского района, в скором времени такая же появится в Барановичах. С каждой из них ежемесячно можно отгружать в Китай от 2 до 4 железнодорожных составов.

— Разумеется, — говорит Николай Будник, — собственной древесины в таких объемах у нас нет. А потому мы готовы выступить организатором поездов и помогать белорусским государственным и негосударственным предприятиям обеспечивать продажу китайской стороне пиломатериалов из низкокачественной древесины. И сегодня настроены провести переговоры с Министерством лесного хозяйства, его областными управлениями и лесхозами на местах, деревообрабатывающими предприятиями всех форм собственности, чтобы объединиться в отгрузках.

Еще два года назад низкосортную древесину в Беларуси активно дробили на щепу и продавали по 10−12 долларов за кубометр. Кубометр доски из этой же древесины стоит в десять раз дороже.

 
Теги: Могилев
 
 
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Первопроходцем стала частная компания из Столина.
 
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