Румас назвал среднюю зарплату в 2020-м

Размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября, передает БЕЛТА.

При этом министр отметил, что в реальном сектор рост зарплаты должен соответствовать росту производительности труда. Особое внимание будет уделено ситуации в организациях, где средняя зарплата составляет 500-600 рублей.

На бюджетных предприятиях планируется достичь уровня среднегодовой зарплаты в 80 процентов от средней по Беларуси. Размер пенсий должен составлять 40 процентов от средней зарплаты. Такие показатели гарантирует бюджет, в котором заложены средства на это.

Румас коснулся финансирования строительства жилья – в стране его построят 4 млн квадратных метров. В этом количестве 1,2 кв метров будут построены с господдержкой. Для многодетных семей планируется сдать в эксплуатацию более 12 тыс. квартир.