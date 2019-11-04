Премьер-министр рассказал в парламенте, как будут меняться цены на бензин

Источник материала: Tut.by

В парламенте проходит «нулевое чтение» бюджета. Депутаты поинтересовались у правительства, как будут меняться цены на бензин.

— Правительство в ближайшее время будет придерживаться той же политики по планомерному повышению цен на топливо — в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться цена белорусского рубля к американской валюте, — объяснил Сергей Румас.

Премьер напомнил, что в этом году на одну копейку 19 раз повышали и 4 раза понижали цену — в результате на 15 копеек топливо подорожало.

— На сегодняшний день предпосылок каких-то к тому, чтобы повышать цены на топливо, нет. Цена на нефть относительно стабильная и экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо, — сказал Сергей Румас.