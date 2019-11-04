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Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162 — Сергей Румас

05.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162 — Сергей Румас

Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

«По заработной плате для реального сектора сохраняется обязательное требование по увязке темпов роста зарплаты и производительности труда. В целом по экономике средняя заработная плата в 2020 году составит Br1162», — отметил Сергей Румас.

Основное внимание правительство сосредоточит на предприятиях, где уровень средней зарплаты Br500-600. В бюджетной сфере запланирована среднегодовая зарплата на уровне 80% от средней по стране. По пенсиям также будут придерживаться соотношения 40% к средней зарплате. «Деньги в бюджете на эти цели предусмотрены», — добавил глава правительства.

В 2020 году за счет всех источников финансирования будет построено 4 млн кв.м жилья, из которых не менее 1,2 млн кв.м — с господдержкой. Для многодетных семей планируется сдать в эксплуатацию более 12 тыс. квартир

https://www.belta.by/

 
 
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Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает...
 
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