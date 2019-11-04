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Минимальные зарплату и потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года
05.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.
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Минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на нулевом...
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