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«Справедливо правительство критикуют». Премьер пригласил на работу в Совмин оппозиционного депутата

05.11.2019 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отвечая на вопрос Анны Канопацкой о том, как правительство по поручению президента планирует увеличить ВВП до 100 миллиардов долларов, премьер-министр предложил ей поработать в правительстве.

Во время нулевого чтения бюджета в парламент Анна Канопацкая поинтересовалась, как планирует правительство достичь поставленной задачи в 100 миллиардов долларов ВВП.

— Надо признать, что сегодня правительство плохо работает над выполнением этой задачи, — на стал скрывать премьер-министр Сергей Румас. — Несмотря на все наши усилия экономика растет не такими темпами, которые позволят решить эту задачу. И абсолютно справедливо правительство критикуют другие государственные органы, неравнодушные депутаты, эксперты за то, что экономика плохо растет.

По словам Румаса, в правительстве есть разные сценарии — «даже с учетом такого не очень хорошего 2019 года какие должны быть темпы роста экономики, чтобы достичь этой задачи».

— Сегодня абсолютно очевидно, что экономика в нынешнем ее состоянии, традиционная экономика, не способна генерировать такой ВВП. В следующей пятилетке потребуется большая работа по структурным изменениям для того, чтобы мы создали новые отрасли экономики, которые позволят этого достичь.

Сергей Румас услышал в вопросе Канопацкой «подтекст, что вы знаете, как решить эту задач».

— Я так понимаю, что вы, как и правительство, тоже не очень хорошо сделали свою работу по сбору подписей, и в следующем парламенте не будете представлены, — обратился премьер к Канопацкой, которую не зарегистрировали кандидатом. — Я официально вас приглашаю на работу в правительство, чтобы вы помогли вам решить эту задачу.

Анна Канопацкая за приглашение поблагодарила.

— Мы тогда с вами поговорим об этом отдельно.

 
 
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Отвечая на вопрос Анны Канопацкой о том, как правительство по поручению президента планирует увеличить ВВП до 100 миллиардов долларов, премьер-министр предложил ей...
 
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