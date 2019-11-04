«Речь идет не об обувной фабрике». Президент Литвы призывает финнов помочь с безопасностью БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце БелАЭС. Об этом он заявил во вторник во время официального визита в Хельсинки, сообщает Delfi.lt .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент Литвы отметил, что в Финляндии есть специалисты, которые могли бы помочь белорусам в повышении безопасности станции.

«Моя идея — воспользоваться вашим опытом в этой сфере, накопленным в Финляндии, у вас есть очень хорошие специалисты высокой квалификации, которые могут помочь Беларуси внедрить все необходимые предохранители или стандарты качества», — заявил Науседа на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинисте пресс-конференции.

По словам президента Финляндии, само собой разумеется, что нужно внедрять стандарты безопасности не только в Беларуси, но и на других строящихся АЭС в мире.

«Опыт финнов в вопросах атомной безопасности находится на высоком уровне, и я убежден, что он был бы полезным, если увидите в этом потребность …», — сказал Ниинистё.

«Но мы должны обладать волей, чтобы принять этот опыт», — добавил Науседа.

Президент Науседа сказал, что Литва обязана обеспечить безопасность электростанции еще до ее запуска и выразил удовлетворение тем, что об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года пока можно вспоминать лишь по недавно появившемуся сериалу.

«Речь идет не об обувной фабрике, где можно применить любые требования качества во время процесса производства. Мы говорим об атомной станции в центре Европы», — подчеркнул литовский президент. «Я думаю, что мы не можем допустить функционирование потенциально опасной АЭС», — отметил он.

В Финляндии «Росатом» также участвует в планирующейся к строительству АЭС Ханхикиви-1 в западной части страны, в Пюхяйоки.

История вопроса

Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает .

Литва приняла закон, запрещающий покупать электроэнергию с небезопасных электростанций. Литва убеждена, что БелАЭС строится с нарушениями требований безопасности. Минск эти претензии отклоняет.

Президент Литвы Гитанасом Науседой представил парламенту поправки к законам, направленным на предотвращение импорта электроэнергии из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции. Поправки направлены на то, чтобы торговцы электроэнергией лишались лицензий, если выяснится, что они импортируют электроэнергию из Беларуси, когда там начнет действовать БелАЭС. Министр энергетики Литвы сказал, что в будущем в случае необходимости могут быть предложены и другие поправки.

13 августа правительство Латвии приняло решение открыть границу для торговли электроэнергией с третьими странами, чтобы обеспечить стабильность рынка электроэнергии в стране и в регионе.

В МИД Латвии на прямой вопрос, будет ли Латвия покупать электроэнергию с БелАЭС, не ответили, но подчеркнули, что торговля электроэнергией будет организована через существующую линию электропередачи между Латвией и Россией, «поскольку с Беларусью никаких [технических] взаимосвязей нет».