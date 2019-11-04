Румас назвал среднюю зарплату в 2020-м

Размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября, передает БЕЛТА .

При этом премьер-министр отметил, что в реальном сектор рост зарплаты должен соответствовать росту производительности труда. Особое внимание будет уделено ситуации в организациях, где средняя зарплата составляет 500-600 рублей.

Кроме того, минимальную зарплату и МПБ с 1 января 2020 года планируется уравнять. Правительство приняло решение сделать размер минимальной зарплаты таким же, как минимальный потребительский бюджет – 375 рублей.

На бюджетных предприятиях планируется достичь уровня среднегодовой зарплаты в 80 процентов от средней по Беларуси. Размер пенсий должен составлять 40 процентов от средней зарплаты. Такие показатели гарантирует бюджет, в котором заложены средства на это.

По словам минитра финансов Максима Ермоловича, у работников бюджетной сферы Беларуси зарплата вырастет до 921 рублей. Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в номинальном выражении увеличится с Br843 до Br921. "В среднем на каждого работника бюджетной сферы добавим Br78 в месяц", - проинформировал Ермолович.

Напомним, сегодня на совещании Румас заявил , что чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей, если на подшефных им предприятиях не изменится ситуация по зарплатам. Особенно это касается тех организаций, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей. Всего планируется поднять зарплату работников бюджетной сферы на 10-11%. В проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организацийдополнительно направить 1,8 млрд рублей. Всего планируется поднять зарплату

сообщил в конце августа. О том, что минимальная зарплата с начала 2020 года составит 375 рубля, Совмин Беларусив конце августа.