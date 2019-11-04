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Румас назвал среднюю зарплату в 2020-м
05.11.2019 16:06 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября, передает
При этом премьер-министр отметил, что в реальном сектор рост зарплаты должен соответствовать росту производительности труда. Особое внимание будет уделено ситуации в организациях, где средняя зарплата составляет 500-600 рублей.
Кроме того, минимальную зарплату и МПБ с 1 января 2020 года планируется уравнять. Правительство приняло решение сделать размер минимальной зарплаты таким же, как минимальный потребительский бюджет – 375 рублей.
На бюджетных предприятиях планируется достичь уровня среднегодовой зарплаты в 80 процентов от средней по Беларуси. Размер пенсий должен составлять 40 процентов от средней зарплаты. Такие показатели гарантирует бюджет, в котором заложены средства на это.
По словам минитра финансов Максима Ермоловича, у работников бюджетной сферы Беларуси зарплата вырастет до 921 рублей. Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в номинальном выражении увеличится с Br843 до Br921. "В среднем на каждого работника бюджетной сферы добавим Br78 в месяц", - проинформировал Ермолович.
Напомним, сегодня на совещании Румас
В проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций
О том, что минимальная зарплата с начала 2020 года составит 375 рубля, Совмин Беларуси
По данным Белстата, 54,7% белорусов
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Размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.
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