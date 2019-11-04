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Кандидата в депутаты, который был задержаны в Куропатах, сняли с выборов

05.11.2019 17:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидата в депутаты от Белорусского христианской демократии Дмитрия Казакевича, который был 3 ноября задержаны в Куропатах, сняли с выборов, сообщает пресс-служба БХД.


Фото: Facebook Дмитрия Казакевича

Сегодня Казакевича вызвали в окружную Свислочскую комиссию № 94 на «серьезный разговор». На встрече комиссия единогласно проголосовала за его снятие с выборов.

«Больше я не кандидат», — отметил активист. По его словам, снятие было абсолютно спрогнозированы решением. Решение комиссии с официальной причиной о лишении регистрации, по словам экс-кандидата, будет опубликовано завтра утром.

До этого комиссия уже выносила предупреждение Казакевичу за то, что он не ушел в трудовой отпуск на время избирательной кампании.

Напомним, в воскресенье у ресторана «Поедем поедим» милиция задержала шестерых активистов, пикетирующих заведение. Среди них был и Казакевич. Как сообщали Naviny.by, у активиста, кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича возник конфликт с охраной ресторана. В результате прибывшая милиция задержала Казакевича и еще пятерых активистов. В отделение милиции в Боровлянах были доставлены Казакевич, а также Валерий Рябцев, Денис и Максим Урбановичи, Илларион Трусов и Виталий Трегубов. Казакевича также осмотрели врачи — у него были ушибы на голове и на тазобедренных суставах.

За инцидент в Куропатах суд Минского района оштрафовал Казакевича по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неподчинение сотрудникам милиции).

Как рассказали в ЦИК «Радыё Свабода», по состоянию на 31 октября 9 кандидатов в депутаты лишили регистрации за различные нарушения, 22 кандидата сами подали заявления о снятии с выборов, один кандидат был восстановлен избирательной комиссией после обжалования решения о снятии, один — восстановлен по решению суда.

 
 
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Казакевича вызвали в окружную Свислочскую комиссию № 94 на «серьезный разговор». На встрече комиссия единогласно проголосовала за его снятие с выборов.
 
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