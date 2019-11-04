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Кандидата в депутаты, который был задержаны в Куропатах, сняли с выборов
05.11.2019 17:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидата в депутаты от Белорусского христианской демократии Дмитрия Казакевича, который был 3 ноября задержаны в Куропатах, сняли с выборов, сообщает
Сегодня Казакевича вызвали в окружную Свислочскую комиссию № 94 на «серьезный разговор». На встрече комиссия единогласно проголосовала за его снятие с выборов.
«Больше я не кандидат», — отметил активист. По его словам, снятие было абсолютно спрогнозированы решением. Решение комиссии с официальной причиной о лишении регистрации, по словам экс-кандидата, будет опубликовано завтра утром.
До этого комиссия уже выносила предупреждение Казакевичу за то, что он не ушел в трудовой отпуск на время избирательной кампании.
Напомним, в воскресенье у ресторана «Поедем поедим» милиция
За инцидент в Куропатах суд Минского района оштрафовал Казакевича по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неподчинение сотрудникам милиции).
Как рассказали в
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Казакевича вызвали в окружную Свислочскую комиссию № 94 на «серьезный разговор». На встрече комиссия единогласно проголосовала за его снятие с выборов.
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