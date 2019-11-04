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Премьер рассказал, когда будут готовы «дорожные карты» по интеграции с Россией

05.11.2019 17:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После «нулевого чтения» бюджета в парламенте премьер-министр Сергей Румас рассказал о том, когда будут готов проект соглашения по интеграции с Россией, который планируют подписать 8 декабря.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы работаем сейчас над тем, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам, — рассказал Сергей Румас. —  У нас запланирован 19 ноября Союзный Совмин, и после него мы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, российским премьером — Прим. TUT.BY) договорились, что все время, сколько необходимо, до самой ночи, сможем посвятить дорожным картам. Едут все министры, по кому остались несогласованные позиции. Мы по каждой дорожной карте в присутствии премьеров будем разбираться.

Напомним, официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Россиийские СМИ писали, что согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, но публикация дорожных карт моглабы создать почву для манипуляций.

Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси также рассказал, что суверенитету Беларуси проект интеграции не угрожает.

— Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы». Чисто эмоционально, скажите, я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ, — рассказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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После «нулевого чтения» бюджета в парламенте премьер-министр Сергей Румас рассказал о том, когда будут готовы «дорожные карты» для углубленного суверинитета с...
 
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