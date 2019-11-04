Румас: В ближайшие годы госдолг Беларуси расти не будет

Источник материала: Tut.by

Уровень внешнего госдолга Беларуси в ближайшие 5 лет расти не будет. Такое мнение высказал журналистам в парламенте премьер-министр Сергей Румас.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, в следующем году страна планирует потратить на погашение госдолга почти 6 миллиардов рублей . Для сравнения: госдолг этого года 5,1 миллиарда рублей. 97% платежей по госдолгу — в валюте.

Для выплаты госдолга Минфин планирует рефинансировать 4,4 миллиарда рублей за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

Максим Ермолович сказал, что уровень госдолга к концу следующего года составит 54,4 млрд рублей, или 37,8% к ВВП (сейчас 36%, потолок — 45%).

— А какая задача до 2025 года: что он будет постепенно расти или он будет снижаться? — поинтересовались журналисты у премьер-министра Сергея Румаса.

— Я думаю, что он примерно останется на этом уровне, — сказал Румас. — У нас есть обязательства по кредитам, которые гарантированы государством, которые мы не можем резко ограничить. Мы выбираем кредит по атомной станции, биотехнической корпорации, то есть объективно уровень госдолга будет расти, притом что мы 30% от причитающихся платежей гасим за счет остатков. Поэтому он балансирует и примерно будет находиться на нынешнем уровне. За 10 месяцев нам удалось его снизить на порядка 400 миллионов долларов, то есть резкого роста мы не планируем. В том числе за счет того, что мы крупные коммерческие проекты на государственных предприятиях теперь не реализуем под гарантии правительства. Это коммерческие проекты, и банки должны самостоятельно их реализовывать. Это обнадеживает нас и говорит о том, что уровень внешнего госдолга расти не будет.