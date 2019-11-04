WSJ: укрепление Союзного государства «приведет к изменению баланса сил в Европе»

Источник материала: Tut.by

Страны Запада опасаются укрепления Союзного государства России и Беларуси, полагая, что это «приведет к изменению баланса сил в Европе». Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal , отметив, что на Западе в то же время считают необходимым налаживать осторожные контакты с Минском, пишет ТАСС .



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«Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их [Беларусь] объединиться, — привела газета мнение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. — На них оказывают нажим и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет». По его словам, Беларусь — «это страна, где необходимы реформы, но сейчас следует уделить внимание более серьезным вопросам».

В свою очередь бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что «никто не питает иллюзий» по поводу того, что власти Беларуси «пойдут таким же курсом, как Украина или Грузия», которые пошли на сближение с ЕС. «Однако, если они [белорусские власти] хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это будет отнюдь не мелким вопросом», — процитировало издание Вершбоу, занимавшего в 2012—2016 годах пост заместителя генсека НАТО. По его словам, странам Запада следует «проявлять осторожность и не создавать впечатления о слишком тесных связях» с Минском, «поскольку это привело бы к результатам, обратным желаемым, и вызвало бы жесткую реакцию России».

Ревизия договора о Союзном государстве

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил , что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должны быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере, путь к единому парламенту и единому президенту.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В Беларуси в состав группы Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции">вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

В июле на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.

Российские СМИ писали , что, согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила , что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, но публикация «дорожных карт» могла бы создать почву для манипуляций .

Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси также рассказал , что суверенитету Беларуси проект интеграции не угрожает.

Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что проекты «дорожных карт» президентам Беларуси и России представят к 1 декабря .