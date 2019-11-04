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WSJ: укрепление Союзного государства «приведет к изменению баланса сил в Европе»
05.11.2019 20:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны Запада опасаются укрепления Союзного государства России и Беларуси, полагая, что это «приведет к изменению баланса сил в Европе». Об этом сообщила во вторник газета
«Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их [Беларусь] объединиться, — привела газета мнение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. — На них оказывают нажим и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет». По его словам, Беларусь — «это страна, где необходимы реформы, но сейчас следует уделить внимание более серьезным вопросам».
В свою очередь бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что «никто не питает иллюзий» по поводу того, что власти Беларуси «пойдут таким же курсом, как Украина или Грузия», которые пошли на сближение с ЕС. «Однако, если они [белорусские власти] хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это будет отнюдь не мелким вопросом», — процитировало издание Вершбоу, занимавшего в 2012—2016 годах пост заместителя генсека НАТО. По его словам, странам Запада следует «проявлять осторожность и не создавать впечатления о слишком тесных связях» с Минском, «поскольку это привело бы к результатам, обратным желаемым, и вызвало бы жесткую реакцию России».
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве, но публикация «дорожных карт» могла бы создать
Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси также
Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что проекты «дорожных карт» президентам Беларуси и России представят
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Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, отметив, что на Западе в то же время считают необходимым налаживать осторожные контакты с Минском.
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