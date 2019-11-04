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В ПАСЕ осудили очередной смертный приговор и призвали к мораторию на казнь в Беларуси
05.11.2019 20:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ПАСЕ призывают белорусские власти в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене. Об этом говорится в заявлении генерального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна на
В конце октября Брестский областной суд вынес смертный приговор 48-летнему мужчине по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.
— Этот вердикт, хотя и не окончательный, вызывает огорчение, потому что это показывает, что белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь, несмотря на сигналы противников высшей меры наказания, в частности,
При этом Корлэцян выразил искреннее сочувствие «всем пострадавшим от этого преступления».
При этом генеральный докладчик напомнил, что вынесенный смертный приговор — уже третий по счету в Беларуси с начала этого года.
— Европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах. Поэтому я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы, — заключил Корлэцян.
Три приговора с начала года
С начала этого года в Беларуси вынесли три смертных приговора.
48-летний Виктор Сергель
50-летний Виктор Павлов
Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 25 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
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Генеральный докладчик ПАСЕ напомнил, что вынесенный смертный приговор - уже третий по счету в Беларуси с начала этого года.
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