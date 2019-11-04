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В ПАСЕ осудили очередной смертный приговор и призвали к мораторию на казнь в Беларуси

05.11.2019 20:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ПАСЕ призывают белорусские власти в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене. Об этом говорится в заявлении генерального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна на сайте ПАСЕ.


Виктор Сергель был приговорен к исключительной мере наказания. Его подельница, 25-летняя мать убитой 8-месячной девочки, к 25 годам лишения свободы. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В конце октября Брестский областной суд вынес смертный приговор 48-летнему мужчине по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.

— Этот вердикт, хотя и не окончательный, вызывает огорчение, потому что это показывает, что белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь, несмотря на сигналы противников высшей меры наказания, в частности, депутатов парламента, — отметил докладчик ПАСЕ.

При этом Корлэцян выразил искреннее сочувствие «всем пострадавшим от этого преступления».

При этом генеральный докладчик напомнил, что вынесенный смертный приговор — уже третий по счету в Беларуси с начала этого года.

— Европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах. Поэтому я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы, — заключил Корлэцян.

Три приговора с начала года

С начала этого года в Беларуси вынесли три смертных приговора.

48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде.

50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области.

9 января этого года 36-летний Александр Осипович за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 25 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

 
 
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Генеральный докладчик ПАСЕ напомнил, что вынесенный смертный приговор - уже третий по счету в Беларуси с начала этого года.
 
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