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Главный идеолог Гомельщины назвала свою зарплату в 3600 рублей справедливой

05.11.2019 22:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 ноября на телеканале «Беларусь 3» прошли дебаты кандидатов в депутаты от Гомельского-Советского округа № 34. В округе зарегистрированы четыре кандидата, двое приняли участие в дебатах — лидер движения «Матери 328» Татьяна Каневская и начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Довгало.


Ирина Довгало. Скриншот Youtube

По итогам опубликования сведений о доходах за 2018 год Довгало имеет самый высокий доход из кандидатов в Гомеле (43,6 тысячи рублей в год, или 3600 в месяц).

Каневская в ходе дебатов выразила сомнение, что человек с доходом 3600 рублей в месяц сможет понять проблемы людей, которые зарабатывают 300 рублей. «Я не верю, что вы будете решать вопросы простых граждан», — сказала кандидат в депутаты.

«Моя заработная плата соразмерна тому объему работы и, соответственно, той степени ответственности, которую я несу как руководитель такого управления, и, соответственно, вопросам, которые связаны со всей областью, от „А“ до „Я“. То, что касается людей, я специально сказала, что я росла в простой семье и прекрасно знаю проблемы. Заработная плата такой стала у меня далеко не в одночасье. С учетом того, что у меня почти 30 лет стажа государственной службы, — это соразмерная заработная плата», — ответила Ирина Довгало.

Каневская в своем выступлении подчеркнула, что идет в парламент как представитель из народа. «Законы, принятые недавно в парламенте, не направлены на интересы народа — декрет о тунеядстве, повышении пенсионного возраста, декрет по статье 328, коррупционный декрет. Они не в интересах народа, это показушная борьба, нужно исходить из простого человеческого качества — доброты. Понять, что народу надо, может только сам народ», — высказалась лидер движения «Матери 328».

Довгало считает, что ее профессиональный и жизненный опыт позволят ей работать «абсолютно на профессиональной основе в нашем парламенте». «Я четко знаю, что законы принимаются не спонтанно. Всегда идет анализ, всегда смотрится — какие вопросы сегодня волнуют людей. Люди — это самое главное. Чтобы у них было благосостояние и чтобы они жили достойно в своей стране. Я четко понимаю, насколько важно благосостояние людей. Программа моя проста: в первую очередь это стабильность нашего государства, мирное небо и суверенитет. Только под мирным небом можно растить детей. Имидж семьи — это то, что должно стоять во главе угла, потому что в семье закладываются ценности, которые идут красной нитью в жизни человека», — сказала главный идеолог области.

Она спросила у Каневской, что ее интересует, кроме темы борьбы с наркотиками, и какими способами она намерена решать разные вопросы.

«Я 23 года отработала в сфере культуры. У меня достаточно опыта и желания, чтобы нашу культуру поднять на тот уровень, на котором она должна быть. Наша культура загнивает. К сожалению, в парламенте только провластные депутаты, которые привыкли выполнять приказания сверху и не могут понять проблемы людей, выполнять их пожелания», — подчеркнула Каневская.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Моя заработная плата соразмерна тому объему работы и, соответственно, той степени ответственности, которую я несу как руководитель такого управления, и,...
 
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