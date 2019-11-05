Европа обеспокоена усилением интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства

Источник материала: Tut.by

Усиление интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.



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«Ситуация серьезная, поскольку Россия действительно может заставить Беларусь объединиться. На нее оказывается давление», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, европейские страны должны поддержать суверенитет Беларуси, несмотря на то, что демократия в стране «неидеальна» и страна нуждается в реформах.

По словам начальника Геншатаба вооруженных сил Польши Раймунда Анджейчака, интеграция России и Беларуси является «абсолютно невероятной» и затрагивает системы командования, управления и ПВО.

Экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу сообщил об отсутствии иллюзий по поводу того, что Беларусь «пойдет таким же курсом, как Украина или Грузия». Тем не менее, отметил он, страны Запада должны проявлять осторожность, чтобы интеграция «не зашла слишком далеко».

Интеграция с Россией

Дорожные карты по интеграции России и Беларуси должны представить президентам двух стран до 1 декабря. Программу интеграции Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства.

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» не опубликована.

Однако как неоднократно заявляли обе стороны, интеграция России и Беларуси представляет собой не объединение государств, но объединение двух экономик на правах равного партнерства.

По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в разработанной программе заложен принцип «две страны — один рынок». В ней нет вопросов политического характера.

Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси также рассказал , что суверенитету Беларуси проект интеграции не угрожает.

— Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы». Чисто эмоционально, скажите, я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ, — рассказал Лукашенко.