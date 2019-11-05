«Здесь лучше всего: до моря 15 минут пешком». Как живет «секретный» ЖК в Ждановичах, где продается всего 5 квартир

«Полный бак бензина заливаешь в машину, и поехал по поликлиникам». Проблемы ЖК

Магазинов, по словам местных, здесь хватает. Да и любая доставка продуктов или бытовой химии не считает эти дома «загородом».

— Есть магазин «Корона» рядом, работает до 23.00, — рассказала Наталия. — Но мы работаем в Минске, так что, если вдруг хочется чего-то особенного, то покупаем там.

Одна из самых больших проблем этих мест — ужасная по качеству питьевая вода.

— Бывает, что набираешь ванну воды, чтобы ребенка искупать, отвлечешься, чтобы сходить за одеждой или вещами, а там уже льется «кока-кола». Вода не просто желтого, а натурально коричневого цвета, — рассказала Наталья. — Воду сдавали на экспертизу, и выяснилось, что она непригодна к использованию. Помню, поставила стирку с белыми вещами, а достала коричневые. Было очень обидно. Ржавчина идет редко, но если уже есть, то капитальная.

— Проблема еще в том, что дома высокие, — объяснила еще одна местная жительница. — Это бюджетный вариант, в котором ни о какой звукоизоляции и речи не идет. Здесь собака ходит у соседей сверху, а ты уже спать не можешь. Кто-то идет в туалет, и все слышно. Это настоящий кошмар, дети не могут спать. Да и то, что один подъезд — тоже плохо: все ходят туда-сюда, носят все.

— Кстати, детский садик вроде бы есть недалеко, но попасть туда нереально. Есть садики за железной дорогой, но они тоже переполнены. И школа, и детский сад не были рассчитаны на такое количество жителей. У детей с 3 класса уже вторая смена, — рассказал. Алексей. — А с поликлиникой вообще все очень сложно. Здесь есть амбулатория. Она очень маленькая, и там почти нет узких специалистов. В принципе, не очень понятно, к чему мы относимся. Есть поликлиника на ул. Осипенко, но туда нас не принимают. Можно поехать к лору в Боровляны, но там смогут принять, например, только вечером. Дорога туда-обратно — это около 50 километров. Еще раз съездить — уже 100 километров в день. И это только лор-врач. А к окулисту надо будет в Заславль или Ратомку. И вот полный бак бензина заливаешь в машину, и поехал по поликлиникам. Проще заплатить деньги и пойти в платный медицинский центр в Лебяжьем.