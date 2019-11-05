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«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

06.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Двушка» в Уручье или новостройка с мебелью и техникой на море – именно такой уровень цен предлагают застройщики Северного Кипра. Так, к примеру, апартаменты возле моря в престижном комплексе Caesar Resort можно купить за40 тыс. евро в рассрочку, частично закрывая платежи доходом от аренды. В материале – 5 причин, почему выгодно инвестировать в новостройки Северного Кипра, а также цены, подводные камни и нюансы сделок.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

Что можно купить на Кипре, на каких условиях и почему это выгодно, журналистам международной платформы Realting.com рассказали представитель израильского застройщика «Афик Групп» Елена Марченко и директор инвестиционно-риэлтерской компании Status Estate Евгений Дремов.

№1. «Наращиваем инфраструктуру даже в готовых проектах, иначе люди перестанут ездить»

Строительная компания «Афик Групп» работает на территории Северного Кипра уже 13 лет. У застройщика есть несколько готовых проектов и ряд новостроек на разных стадиях строительства. При этом построить и забыть, как часто поступают в Минске, «Афик Групп» не может. Застройщик развивает инфраструктуру готовых проектов даже после ввода в эксплуатацию. Это сделано для того, чтобы поток туристов не сокращался. Уже сегодня жилые районы компании напоминают дорогостоящие отели. Но этого мало.

– Недвижимость на берегу моря – специфический товар. Сложность в том, что сюда приезжают отдыхать, и мы стремимся, чтобы каждый новый сезон не был похож на предыдущий. В противном случае – людям надоест, и они не захотят возвращаться. В этом главное отличие курортной недвижимости – застройщик не оставляет проект после ввода в эксплуатацию, – рассказывает представитель «Афик Групп» Елена Марчено.  – Важно, чтобы дома человек мог найти все необходимое. Не хочет ходить на пляж – мы сделаем бассейн с морской водой на территории комплекса; нужна инфраструктура для детей – прямо во дворе игровые площадки, скалодром и водные горки. В крупных комплексах мы «доращиваем» инфраструктуру и после завершения строительства жилья: достраиваем аквапарки, рестораны, детские и спортивные площадки, поликлиники, магазины и супермаркеты. Все это бесплатно для жильцов, а вот посторонним вход на территорию комплексов запрещен.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

№2 Площадь террасы не входит в площадь квартиры

Один из самых популярных комплексов на Северном Кипре – Caesar Resort. Это крупный жилой район со своим аквапарком, ресторанами, банями, спортивными и детскими парками. Там продаются квартиры от студий до пентхаусов на разном этапе строительства. Площадь студий больше, чем мы привыкли видеть: от 37 до 56 «квадратов» + террасы порядка 9 квадратных метров. К слову, площадь террас не входит в общий метраж жилья:

– Спрос на квартиры очень высокий. За 4 дня продаж новый блок на 90 квартир распродался на 30%, он будет сдан в сентябре 2021 года. Если говорить про квартиры на высокой стадии строительства, то в новостройках, которые сдадутся до конца этого и в начале следующего года, осталось по три квартиры. Цены на апартаменты в ЖК Caesar Resort стартуют от € 40 тыс. За эти деньги вы получите студию площадью 52 «квадрата» с террасой и отделкой. Стандартная «еврооднушка» (спальня + кухня-гостиная) около 60 квадратных метров с террасой от 8 до 15 «квадратов» обойдется в 61 тыс. евро.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

№3 Квартиры от застройщика с мебелью, техникой и бытовыми принадлежностями

В стоимость отделки входит: стены выкрашены в один цвет; на полу плитка и ламинат; кухонная панель (шкафчики, барная стойка, умывальник), полностью оборудованный санузел (бойлер, душевая кабина, умывальник, зеркало, туалет); на балконе плитка, установлены перила. Для тех, у кого нет желания и возможности заниматься укомплектовкой квартиры самостоятельно – есть вариант «под ключ»:

– Так как квартиры часто приобретают иностранцы, мы подготовили специальное предложение – обустраиваем квартиру вплоть до вилок, ложек и постельного белья. Такой пакет включает в себя всю мебель и технику, кондиционер, телевизор, предметы интерьера, гладильную доску, тарелки и сковородки – абсолютно все, чем люди привыкли пользоваться дома. Дизайн-ремонт квартир разрабатывают профессионалы на основе пожеланий клиента. Все сделано для того, чтобы собственник, приехав в квартиру впервые, уже смог в ней жить. Цена более чем честная, зависит от площади квартиры. Для примера, разница «однушки» с отделкой и «под ключ» – порядка 6 тыс. евро.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

№4 «Квартира зарабатывает с первого дня ввода в эксплуатацию»

Еще один плюс квартир «под ключ» – возможность сдавать объект с первого дня ввода в эксплуатацию. В отличие от Минска, аренда жилья на море – доходных бизнес. Поток туристов на Северный Кипр не прекращается практически круглый год, апартаменты стоят дешевле гостиничных номеров, поэтому часто люди предпочитают останавливаться не в отелях, а в квартирах с собственной кухней и инфраструктурой. Арендный бизнес настолько развит, что застройщик может гарантировать собственникам стабильный доход, беря на себя все заботы по сдаче жилья в аренду:

– Покупатели квартир имеют возможность заключить договор с обслуживающей организацией и пассивно зарабатывать на аренде уже с первого дня ввода объекта в эксплуатацию. Все время, пока собственника нет на острове, квартира приносит реальные деньги, когда хозяин приезжает – он отдыхает в апартаментах сам.

Так, собственник может выбрать – сдавать квартиру самостоятельно или переложить это на плечи обслуживающей организации за процент от дохода. Договоры с обслуживающей организацией тоже различаются. Есть вариант гарантированной аренды – вне зависимости от того, как прошел сезон, собственник получит гарантированную прибыль. Либо – краткосрочная (от суток до 3 недель) и долгосрочная (от 3 месяцев) аренда с привязкой к загрузке. Объем прибыли разнится в зависимости от пакета услуг.

– Заполняемость квартир – порядка 90% на протяжении всего года. Хорошо работает «сарафанное радио», реклама на крупнейших площадках по сдаче жилья. Благодаря погоде, с мая по конец октября у нас высокий сезон, низкий сезон – лишь 2 месяца (январь и февраль), но даже тогда на Кипре есть туристы.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

№5 «Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку»

Кроме того, с дохода за аренду можно закрывать рассрочку от застройщика. Евгений Дремов — коммерческий директор инвестиционно-риэлтерской компании Status Estate, рассказал об инвестиционных возможностях недвижимости Северного Кипра:

— Конечно, самые выгодные условия покупки новостройки — при 100% оплате на этапе котлована. Однако если всей суммы на руках нет, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой. И здесь тоже есть свои плюсы. Для того чтобы квартира была снята с продажи, собственник вносит депозит в размере 1 тыс. евро. После чего в течение месяца нужно покрыть первоначальный взнос в размере 30% от всей суммы объекта недвижимости. Как только первоначальный взнос появляется на счету застройщика, квартиру можно регистрировать на свое имя.

В зависимости от этапа строительства и срока ввода объекта в эксплуатацию застройщик предлагает рассрочку на 2 или 3 года. К примеру, если квартира сдается в 2021 году, то компания может предоставить беспроцентную рассрочку на 3 года. Соответственно, уже через два вы получите ключи от своей квартиры, и еще год сможете оплачивать рассрочку, параллельно сдавая квартиру в аренду. То есть арендные взносы будут частично покрывать платежи по рассрочке.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

№6 Ежегодно квартиры дорожают на 10-12%

Со слов Евгения Дремова, инвестиционная привлекательность недвижимости Кипра высокая. Ежегодный прирост объектов «Афик Групп» составляет 10-12%. Учитывая высокую стоимость земли и дефицит хороших площадок, цены будут только расти. При этом есть несколько отработанных вариантов, как заработать на покупке недвижимости. Выбор варианта зависит от того, как быстро вы хотите получить доход и как планируете распоряжаться объектом недвижимости:

– Есть люди, которые хотят вложить 50 тыс. долларов и получать постоянный доход на протяжении 10-20 лет. Их вариант – сдавать объект недвижимости, получая прибыль от 7 до 10% годовых. При желании и определенных усилиях реально добиться и 15% годовых, однако это достаточно сложно.

Если вы настроены на быструю прибыль, то лучший вариант – вложить деньги в строительство квартиры по выгодной цене на стадии котлована, выждать период строительства (он редко занимает более двух лет) и продать с разницей в 20-25%. Это очень распространенная схема. Причем часто она работает по цепочке – человек забирает прибыль, а «тело» инвестиции вкладывает в следующий объект. Единственный минус этой схемы – рост цен. За 2 года цены на острове меняются, и купить квартиру на стадии котлована по цене, как раньше, уже не получится. Ценообразующий фактор на Кипре – стоимость земли, а она дорожает очень быстро. Меняются цены новостроек и с развитием инфраструктуры.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

: Нюансы, которые стоит знать

Невзирая на все плюсы, стоит обговорить нюансы покупки жилья на Кипре. Первое – налоги. Приобретая жилье, собственник должен оплатить: НДС в размере 1,8 тыс. евро («Афик Групп» своим клиентам предоставляет рассрочку на год); ежегодный налог на недвижимость – 3 евроцента за каждый квадратных метр жилья; и разовые платежи - налог на оформление сделки (0,5% от стоимости квартиры) и земельный налог стоимостью 30 евро.

Второй нюанс – оформление собственности. Все сделки между застройщиком и иностранцем оформляются через договор долевого владения. Чтобы получить свидетельство о собственности (титул), необходимо пройти процедуру легализации на острове. Для этого покупатель недвижимости должен предоставить в кабинет министров паспорт и справку об отсутствии судимостей. Это можно сделать с помощью адвоката или самостоятельно. Проверка документов занимает от 3 до 10 месяцев, редко – больше года. В этот период местные власти проверяют задолженности, неуплаты, приводы в полицию в той стране, откуда приехал покупатель. Если покупатель «чист», ему выдают разрешение на перевод титула (титул – отдельное свидетельство о собственности, которое аннулирует договор долевого владения и является сиятельством того, что человек имеет отдельный объект недвижимости, оформленный на свое имя). Еще одно условие для получения титула – полная оплата квартиры.

– Если у вас была судимость, то получить разрешение на перевод титула вряд ли получится. Киприоты не станут разбираться, был это условный срок или реальный, за серьезное правонарушение или мелкое. В 99% вы получите отказ. Как вариант – оформление собственности на несудимых родственников, супругов, которые могут предоставить чистую справку, – пояснил Евгений Дремов. – Вместе с тем, далеко не все наши клиенты стремятся получить титул. Договор долевого владения дает возможность распоряжаться своей недвижимостью как угодно: дарить, продавать, передавать по наследству. Без титула разве что не получится заложить объект недвижимости в местный банк под залог. Кроме того, при переводе титула с юридического на физическое лицо необходимо оплатить налог в размере 6% от суммы объекта недвижимости. На перевод первого титула действуют льготы 50%, поэтому оплата – 3%. Но это право на льготу дается единожды в жизни, поэтому если покупатель не уверен, что квартира останется с ним навсегда, не стоит торопиться с получением титула.

«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска
 
Теги: Минск
 
 
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«Двушка» в Уручье или новостройка с мебелью и техникой на море – именно такой уровень цен предлагают застройщики Северного Кипра. Так, к примеру, апартаменты возле...
 
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