«Сдаете квартиру в аренду, а с дохода закрываете рассрочку» – 6 причин инвестировать в новостройки Северного Кипра, а не Минска

Что можно купить на Кипре, на каких условиях и почему это выгодно, журналистам международной платформы Realting.com рассказали представитель израильского застройщика «Афик Групп» Елена Марченко и директор инвестиционно-риэлтерской компании Status Estate Евгений Дремов.

№1. «Наращиваем инфраструктуру даже в готовых проектах, иначе люди перестанут ездить»

Строительная компания «Афик Групп» работает на территории Северного Кипра уже 13 лет. У застройщика есть несколько готовых проектов и ряд новостроек на разных стадиях строительства. При этом построить и забыть, как часто поступают в Минске, «Афик Групп» не может. Застройщик развивает инфраструктуру готовых проектов даже после ввода в эксплуатацию. Это сделано для того, чтобы поток туристов не сокращался. Уже сегодня жилые районы компании напоминают дорогостоящие отели. Но этого мало.

– Недвижимость на берегу моря – специфический товар. Сложность в том, что сюда приезжают отдыхать, и мы стремимся, чтобы каждый новый сезон не был похож на предыдущий. В противном случае – людям надоест, и они не захотят возвращаться. В этом главное отличие курортной недвижимости – застройщик не оставляет проект после ввода в эксплуатацию, – рассказывает представитель «Афик Групп» Елена Марчено. – Важно, чтобы дома человек мог найти все необходимое. Не хочет ходить на пляж – мы сделаем бассейн с морской водой на территории комплекса; нужна инфраструктура для детей – прямо во дворе игровые площадки, скалодром и водные горки. В крупных комплексах мы «доращиваем» инфраструктуру и после завершения строительства жилья: достраиваем аквапарки, рестораны, детские и спортивные площадки, поликлиники, магазины и супермаркеты. Все это бесплатно для жильцов, а вот посторонним вход на территорию комплексов запрещен.