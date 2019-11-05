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ЗВР в Беларуси на 1 января 2020-го составят не менее $7,3 млрд
06.11.2019 09:18 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ЗВР в Беларуси на 1 января составит не менее $7,3 млрда 1 ноября объем золотовалютных резервов составил $9,2 млрд, однако, по данным Нацбанка, он снизится из-за погашения внешнего долга.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 5 ноября в Минске на встрече с парламентариями и членами правительства, передает
Уровень в $7,3 млрд предусматривается в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год, утвержденных президентом на прошлой неделе.
Согласно документу, в целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Нацбанк совместно с правительством будет работать в направлении поддержания уровня ЗВР. Часть валютных обязательств планируется погашать с помощью недолговых источников.
За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы
На 1 января 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составляли $7,1 млрд.
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ЗВР в Беларуси на 1 января составит не менее $7,3 млрда 1 ноября объем золотовалютных резервов составил $9,2 млрд, однако, по данным Нацбанка, он снизится из-за...
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