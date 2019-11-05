ЗВР в Беларуси на 1 января 2020-го составят не менее $7,3 млрд

ЗВР в Беларуси на 1 января составит не менее $7,3 млрда 1 ноября объем золотовалютных резервов составил $9,2 млрд, однако, по данным Нацбанка, он снизится из-за погашения внешнего долга.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 5 ноября в Минске на встрече с парламентариями и членами правительства, передает БЕЛТА .

Уровень в $7,3 млрд предусматривается в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год, утвержденных президентом на прошлой неделе.

Согласно документу, в целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Нацбанк совместно с правительством будет работать в направлении поддержания уровня ЗВР. Часть валютных обязательств планируется погашать с помощью недолговых источников.

За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на $60,1 млн (или на 0,7%) после роста в августе 2019 года на $263,1 млн (или на 3,0%).

На 1 января 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составляли $7,1 млрд.