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Почему наши выборы не признают честными? Объясняем за пять минут

06.11.2019 10:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь постоянно проводит выборы, которые в Европе и США не признают демократичными. Нынешняя парламентская кампания — подходящий повод, чтобы разобраться, что же с нашими выборами не так, почему они не нравятся западным и многим белорусским наблюдателям. Об этом — в очередном выпуске «Разжевано».

 
 
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В Беларуси идет парламентская кампания, лучшее время, чтобы разобраться, почему международные наблюдатели не признают наши выборы честными и демократичными. Об...
 
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