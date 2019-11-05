Почему наши выборы не признают честными? Объясняем за пять минут

Источник материала: Tut.by

Беларусь постоянно проводит выборы, которые в Европе и США не признают демократичными. Нынешняя парламентская кампания — подходящий повод, чтобы разобраться, что же с нашими выборами не так, почему они не нравятся западным и многим белорусским наблюдателям. Об этом — в очередном выпуске « Разжевано ».