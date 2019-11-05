|
Почему наши выборы не признают честными? Объясняем за пять минут
06.11.2019 10:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь постоянно проводит выборы, которые в Европе и США не признают демократичными. Нынешняя парламентская кампания — подходящий повод, чтобы разобраться, что же с нашими выборами не так, почему они не нравятся западным и многим белорусским наблюдателям. Об этом — в очередном выпуске «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси идет парламентская кампания, лучшее время, чтобы разобраться, почему международные наблюдатели не признают наши выборы честными и демократичными. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)